Novo hotel de Palmela assenta no charme e no sossego da vila

Turismo de habitação abriu portas em 2016. Está localizado bem perto do Castelo e do Parque Natural da Arrábida.

Por Sofia Garcia | 22:10

Localizada no coração da vila de Palmela, a Casa de Atalaia surpreende pelo equilíbrio entre o antigo e o contemporâneo. Toda a infraestrutura histórica foi recuperada com a preocupação de manter a alma do espaço intacta, assim como a paz.



Foi por isso que, em 2016, Maria de Lurdes Atalaia, a proprietária, decidiu abrir portas como turismo de habitação, com quatro quartos. "Distinguimo-nos pela paz que aqui se sente. As pessoas saem revigoradas. Primamos pela qualidade e não pela quantidade", explica Rita Cardoso, responsável de reservas.



A quatro minutos a pé do Castelo de Palmela e do Parque Natural da Arrábida, a Casa de Atalaia é escolhida por estrangeiros, no verão, e no inverno sobretudo por famílias portuguesas que pretendem fugir do stress da cidade, ficando, contudo, perto de casa.



Para além da piscina exterior, a casa de charme inclui áreas sociais, como a sala de jogos familiares ou a loja de vinhos e produtos gourmet ou regionais. O destaque vai para o local da antiga adega da família Atalaia, que serve de espaço à cafetaria, que à noite é um wine bar, onde se realizam visitas guiadas e provas do vinho Casa de Atalaia. A novidade este ano é o moscatel, mas a marca produz ainda vinhos rosé, branco, tinto e tinto reserva.



Comer e Fazer

Conhecer.

Com ocupação islâmica entre os séculos VIII-XII, o Castelo de Palmela foi conquistado por D. Afonso Henriques, em 1147. É Monumento Nacional.



Música.

A partir do final do mês, os clientes da Casa de Atalaia podem assistir a sessões mensais de música ao vivo, que se vão realizar na antiga adega.



Provar.

Para além da paz de espírito que é propiciada pelo espaço turístico, os hóspedes têm direito a um voucher para usufruírem de uma prova de vinhos.