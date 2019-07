O que não pode deixar de fazer em julho

Com o calor e as férias a chegar, damos-lhe algumas sugestões de atividades que pode fazer durante todo os mês de julho. Prepare a sua agenda, porque ficar em casa não vai ser desculpa.Dar uma volta por Lisboa pode ser um dos planos perfeitos para o mês de julho. Desde um passeio de elétrico por ruas históricas da cidade, uma caminhada até aos bairros típicos de Alfama ou Mouraria, até uma visita ao Castelo de S. Jorge, com uma passagem pela Sé de Lisboa. Para terminar, pode embarcar num barco e desfrutar de um magnífico passeio pelo rio Tejo, com vista para a capital.Neste mês de férias é tempo para se passar bons momentos em família. A 26 de julho celebra-se o Dia dos Avós, por estar marcado no calendário que este é o dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo.Aproveite para passar um dia diferente com os seus avós, levando-os a passear por sítios que já sentem saudades ou até mesmo oferecer um presente especial, feito por si.Quando as ameixas começam a aparecer, já sabemos que o verão está aí. Se tiver oportunidade, não deixe de apanhar o fruto. Rico em vitaminas, minerais e fibras, a ameixa é uma opção extremamente saudável para ajudar a manter a dieta em dia. É garantido. E esta é uma das melhores frutas para se comer na praia.A celebração da música em grandes festivais começa já no próximo mês. De 11 a 13 de julho chega ao Passeio Marítimo de Algés o NOS Alive. A edição deste ano conta com The Cure, Jorja Smith, Bon Iver e muito mais. De volta à praia do Meco, o Super Bock Super Rock garante a 25,ª edição nos dias 18, 19 e 20, com grandes nomes: Lana Del Rey, Masego, Jungle e o português Dino D’Santiago são alguns dos nomes confirmados.Os sunsets são uma boa experiência na capital, com rooftops voltados para o Tejo. Na Tapada da Ajuda, a partir de julho, todos os domingos à tarde terão um sabor diferente. O Brunch Electronik Lisboa volta para mais uma edição, que já conta com um grande leque de artistas do mundo da música eletrónica: Amelie Leans, Marco Carola, Charlotte de Wittte e muitos mais.