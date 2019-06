O que não pode perder este verão no Algarve

Discotecas

Aproxima-se o verão e, como todos os anos, o Algarve é o destino de férias para largos milhares de portugueses, e também estrangeiros. O sol e a praia são, tradicionalmente, a principal razão. Mas a região apresenta cada vez mais alternativas para quem quer algo mais. Nos últimos anos, alguns festivais de música, como o MED, em Loulé, e o F, em Faro, têm ganho protagonismo, juntando-se a outros eventos já clássicos, como o Festival do Marisco, em Olhão, e a FATACIL, em Lagoa.Também entre as habituais atrações do Algarve no verão, que começa dia 21, estão a Concentração de Motos de Faro (18 a 21 de julho) e o festival de esculturas em areia FIESA, que este ano se chama Sand City e está instalado no sítio dos Lombos, em Lagoa. Há os festivais medievais de Silves (9 a 18 de agosto) e Castro Marim (28 agosto a 1 de setembro). E um pouco por todos os municípios há feiras, concertos e outras atividades organizadas pelas câmaras municipais.Parte da atração do Algarve, no verão, também passa pelos bares e discotecas. Bliss, Soul (onde era o Aguamoments), Lick (antiga Kadoc), Le Club Santa Eulália, Clube Praia Verde e Echo, em Tavira, são apenas alguns dos espaços que concentram mais pessoas. Mas há ainda as festas de ‘sunset’, em diversas praias, ao final do dia, e as zonas de bares de cidades como Albufeira e Lagos, ou na Praia da Rocha, em Portimão.Um destaque final para o primeiro jogo oficial da época de futebol, entre Benfica e Sporting, que também se vai realizar no calor do verão algarvio, dia 4 de agosto, no Estádio do Algarve, Loulé, e que certamente será motivo para muitos saírem mais cedo da praia.O Bliss ganhou, por direito próprio, um lugar entre os principais espaços noturnos do verão algarvio. Situado à saída de Vilamoura, na estrada para Albufeira, é procurado principalmente por turistas nacionais. Com alguma seleção à porta – atenção à roupa – é o destino, com frequência, de jovens atores e outras figuras públicas quando estão de férias no Algarve. Abre a 19 de julho.Com uma enorme piscina, em torno da qual se pode dançar, e uma série de outros espaços, com ambientes variados, o Clube Praia Verde goza ainda de uma localização privilegiada, na falésia sobre o areal que dá nome ao espaço. O ambiente também é, em grande parte, composto por jovens de férias no Algarve. E da mesma forma, há alguma seleção à porta. Abre a 20 de julho.O Lick herdou, já há alguns anos, o espaço onde durante muito tempo existiu a Kadoc, e de alguma forma também recebeu o estatuto de ser uma das principais discotecas para se dançar até de madrugada. Ao longo do ano funciona apenas pontualmente mas, quando chega o verão, há festas com DJ convidados todas as noites. O início da programação de verão é a 13 de julho.É, reconhecidamente, uma das casas mais bonitas da noite algarvia, com plantas em diversos espaços, e as varandas com a fantástica vista para a praia de Santa Eulália. O Le Club já conheceu várias fases, mas (quase) sempre esteve ligado à música de dança e às noites que se prolongam até de madrugada. O ambiente divide-se entre turistas e residentes.A Echo, em Tavira, ocupa mais um espaço que já conheceu várias fases e nomes mas, para a maioria, é conhecido como o local onde foi a Ubi – uma discoteca que marcou a noite de Tavira. A casa aposta principalmente na música de dança, com festas com DJ, e costuma ser procurada principalmente por jovens, sejam turistas nacionais e estrangeiros ou sejam residentes.Situa-se sobre a muralha da Cidade Velha, em Faro, e isso dá ao bar O Castelo uma soberba vista sobre a ria Formosa. Como abre de manhã (10h30), a esplanada pode ser aproveitada para tomar o pequeno-almoço. Mas também serve almoços, lanches e jantares. Depois, pela noite dentro, transforma-se em bar, com música – seja com concertos, seja com DJ.Situado na Marina, o No Solo Água Portimão tem sido um dos principais clubes noturnos do Algarve nos últimos verões. Com uma enorme esplanada em torno da piscina, o espaço tem a praia mesmo ao lado e, nas noites de festa, muitos vão mesmo para o areal. Também aberto durante o dia, tem o arranque da programação noturna de verão agendado para 29 de junho.De dia é uma esplanada com uma ótima vista para a marina de Vilamoura e um excelente restaurante. Depois do jantar, transforma-se num espaço noturno que, há anos, está entre os que maior destaque têm no verão algarvio. O Soul Food & Dance, onde existiu o Aguamoments, é um dos clubes de eleição para turistas portugueses ou estrangeiros de férias na região.No Festival MED, a Música do Mundo é rainha nos diversos palcos do evento que, este ano, se realiza entre 27 e 30 de junho, em Loulé. Há artistas de diversos pontos do globo, como os Tubarões, de Cabo Verde, Los de Abajo, do México, e Marcelo D2, do Brasil, e os portugueses Dead Combo, Gisela João, Diabo na Cruz, Camané e Mário Laginha, Cais do Sodré Funk Connection e Júlio Pereira, entre outros.Olhão é, anualmente, o palco para o mais tradicional e popular festival de marisco que se realiza no verão algarvio. Lingueirão, camarões, amêijoas, sapateiras, entre tantas outras espécies, são confecionadas na hora, para serem comidas enquanto se assiste a concertos. Matias Damásio, HMB, Aurea, Ludmilla, Killer Queen, Paula Fernandes e Resistência são os destaque, na Baixa de Olhão, de 9 a 14 de agosto.Artesanato, turismo, agricultura, comércio e indústria. Tudo isto faz parte da FATACIL, a feira que, este ano, entre 16 e 25 de agosto, se volta a realizar no parque de feiras e exposições de Lagoa. Além dos diversos espaços de comércio, a feira apresenta um cartaz musical com Jorge Palma, Mariza, Xutos & Pontapés, Calema, We Bed Gang, Quim Barreiros, Matias Damásio, Blaya, Richie Campbell e João Pedro Pais.Tem como lema ‘o último grande festival do verão’, e se não o for está lá próximo. O F realiza-se entre 5 e 7 de setembro, para coincidir com o dia da cidade de Faro (o último do evento), e tem sido uma aposta da autarquia local, que gradualmente tem melhorado a qualidade dos artistas participantes. Este ano o único nome já anunciado é o do grupo Ornatos Violeta, mas a organização promete continuar a aposta num "cartaz musical lusófono e heterogéneo, com uma oferta complementar cada vez mais diversificada". Além dos concertos, há diversas outras atividades.O Vila Vita é talvez mais conhecido pelo restaurante Ocean, que detém duas estrelas Michelin, mas a verdade é que além desse espaço de excelência o resort situado em Porches, Lagoa, tem um total de dez restaurantes, que servem desde tapas a sushi, passando pelos grelhados, todos com uma decoração diferente.Amêijoas, biqueirões com molho de tomate ou gaspacho, mas também pratos de carne de variadas origens (até maminha) fazem parte da lista do restaurante O Bioco, na zona da Barreta, na Baixa de Olhão. Frequentado por pessoas da terra, é uma das melhores propostas numa cidade com muitos e bons restaurantes.