O que ver e saborear em Anadia

Cidade com forte ligação ao vinho Bairrada.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:00

Barrigas de freira e leitão da Bairrada em destaque

Em Anadia pode apreciar o típico leitão assado. Pode também saborear a cabidela de leitão, pratos de sarrabulho ou, até, de bacalhau. No que diz respeito aos doces, as barrigas de freira, o arroz-doce e aletria são os sabores mais apreciados.

Reza a história que o nome anadia foi criado em homenagem à proprietária de uma estalagem, de nome Ana Dias, que fabricava vinho de qualidade. A localidade existe há pelo menos cinco séculos e a profunda ligação ao vinho mantém-se até aos dias de hoje.Um perfeito exemplo disso mesmo é o Museu do Vinho Bairrada, que possui uma exposição permanente sobre os percursos do vinho, que ocupa seis salas temáticas. Inclui peças de valor arqueológico, etnográfico e técnico, reunidas com a colaboração de diversos vitivinicultores e outras entidades.O espaço conta ainda com uma enoteca e com uma loja de vinhos. Atualmente, o museu tem ainda patente uma exposição de Júlio Resende. Quem desejar conhecer melhor a ligação desta terra ao vinho pode também visitar algumas quintas e caves. É o caso da Adega Campolargo, onde pode apreciar um espumante no final da visita.Uma outra marca da cidade é, sem dúvida, o parque das termas da Curia, que ocupa um total de 14 hectares. Para além do hotel e do complexo termal, o parque possui uma lagoa artificial onde é possível passear numa embarcação com pedais, diversas pontes, campos de jogos e uma casa de chá. Os românticos jardins e a pequena gruta proporcionam aos visitantes agradáveis passeios ao ar livre.Quem desejar continuar a apreciar a natureza deve visitar a lagoa Torres, localizada em Vilarinho do Bairro. É um local onde é possível apreciar diversas espécies de aves e o destino escolhido por muitos para a prática da pesca. Também a barragem da Gralheira, na freguesia de Moita, proporciona momentos de muita tranquilidade aos visitantes. A vegetação em torno da barragem torna este local encantador. É a zona ideal para fazer, por exemplo, um piquenique ou passar alguns momentos em família.A visita pela cidade deve depois prosseguir para a Capela de Nossa Senhora da Piedade, que foi construída no século XVII para servir de sepultura ao fidalgo Cristóvão Pinto de Paiva. É considerada um imóvel de interesse público e que se destaca pela sua beleza arquitetónica.Antes de os visitantes deixarem a localidade devem perder alguns momentos no centro, que contém ainda inúmeros vestígios da presença dos romanos.