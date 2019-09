O Verão está a acabar mas ainda pode aproveitar para ir à praia

O verão está a despedir-se - no calendário termina segunda-feira, dia 23 -, mas o tempo quente ainda permite, com os devidos cuidados, uma ida à praia. Prepare então a toalha e desfrute de um areal. Há quem prefira as praias de água azul-turquesa, outros optam por aquelas onde é possível apanhar a onda perfeita. Venha daí para um dos últimos mergulhos no mar deste ano.Nestas páginas vai encontrar um conjunto de sugestões de norte a sul de Portugal, cada uma das praias com características próprias com tudo para proporcionar bons momentos.Desde aquelas que merecem um destaque internacional pela sua beleza, às outras com particularidades adequadas à prática de desportos como o surf ou o windsurf.Da praia de Miramar, em Vila Nova de Gaia, até à do Camilo, em Lagos, sem esquecer os areais do Centro, com a de São Pedro de Moel e a do Pedrógão. A costa alentejana também está representada com Porto Covo, bem como a zona da capital, com a praia do Guincho. E sem esquecer essa beleza chamada Portinho da Arrábida.A praia da Marinha, no concelho de Lagoa, é uma das mais emblemáticas do Algarve. O Guia Michelin já lhe atribuiu a distinção de uma das 100 praias mais bonitas do Mundo e, este ano, a cadeia de televisão CNN elegeu-a como um das melhores para visitar precisamente neste mês. As arribas rendilhadas dão uma beleza ímpar à Marinha.Eleita em 2010 como uma das ‘7 Maravilhas Naturais de Portugal’, o Portinho da Arrábida continua a ser considerado uma das mais belas praias de Portugal. Com a serra da Arrábida como pano de fundo, esta é uma praia que se distingue pelo azul das águas calmas e pelo extenso areal branco. Nesta baía é possível praticar mergulho para observar a diversidade marinha, estando no entanto interdita a caça submarina, pois o fundo do mar é também considerado reserva natural.Rodeada por formações rochosas singulares, a praia do Camilo, em Lagos, apresenta águas limpas e transparentes. A sua forma faz lembrar uma concha e para chegar à praia é preciso descer uma escadaria com cerca de 200 degraus. Fica na zona da Ponta da Piedade, que tem algumas das grutas marinhas mais visitadas do Algarve.A praia de Miramar, em Vila Nova de Gaia, oferece uma grande variedade de esplanadas com vista para o oceano. Foi considerada a 10.ª praia mais bonita da Europa pelo portal ‘European Best Destinations’, destacando-se pela sua beleza natural, pelas condições oferecidas aos banhistas e pela Capela do Senhor da Pedra."Olhando o mundo azul à minha frente", já cantava Rui Veloso sobre o oceano que se estende pelos areais de Porto Covo, no concelho de Sines. Entre falésias escondem-se belas praias, que atraem os viajantes. Um dos locais mais emblemáticos é a ilha do Pessegueiro, ao largo de Porto Covo – um verdadeiro paraíso.É a única praia do concelho de Leiria e tem um areal que se estende por mais de um quilómetro, entre as dunas e os pinhais, sendo conhecida pelo mar de iodo, de espuma fresca e salgada.A praia do Pedrógão deve o seu nome ao enorme afloramento rochoso que interseta o areal, a sul, e funciona como esporão. Mantém a tradição da pesca por arte xávega, com os pequenos barcos de proa afilada e cores vivas a avançarem pelas ondas, puxados pela força de remos em busca de peixe.É a ‘pérola’ do concelho da Marinha Grande e uma das mais pitorescas praias da costa portuguesa. A praia de S. Pedro de Moel está abrigada numa concha de casario com uma estética de rara beleza, para além da qual se situa o Pinhal de Leiria.Trata-se de uma praia pequena, que a norte é limitada por rochas abruptas e a sul por um pequeno ribeiro. O mar é agitado e dominado por rochas. Quem preferir areais mais extensos, o concelho tem mais três praias para oferecer: praia Velha, Pedras Negras e praia da Vieira, esta mais a norte, de onde se pode observar os pescadores a partir para a faina.A praia do Guincho, em Cascais, dispõe de condições adequadas à prática de surf, kitesurf e windsurf. Também é muito procurada por adeptos dos papagaios de vento. Localizada perto da serra de Sintra, é reconhecida pela sua beleza paisagística e pela água límpida e cristalina que acompanha o seu areal. Esta praia ficou ainda conhecida por figurar num dos filmes de James Bond, ‘Ao Serviço de Sua Majestade’, de 1969.