A descoberta de mais de 500 espécies do Oceano Global volta a ser possível com a reabertura do Oceanário de Lisboa, numa aventura que estimula toda a família.

Mas há muito mais. A exposição ‘Florestas Submersas by Takashi Amano’ apresenta as florestas tropicais através do maior "nature aquarium" do Mundo. Esta é uma experiência envolvente e relaxante enquadrada pela banda sonora idealizada por Rodrigo Leã...