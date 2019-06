Paisagem de Lugano apela ao descanso e às atividades de lazer

FICHA DE VIAGEM

Cercada por montanhas, a cidade de Lugano é embelezada pelo lago com o mesmo nome, um dos principais da Suíça.A paisagem desperta um toque bucólico que apela ao descanso e à prática de atividades de lazer. Sobranceiro a este lago, na fronteira entre a Suíça e a Itália encontra-se o Monte San Salvatore, com um pico de 912 metros.A vista pode ser contemplada depois de uma subida através de um funicular, numa viagem que demora meia hora. O Monte Bré é outra das atrações, considerado o mais ensolarado do país.O acesso ao topo pode ser feito percorrendo os trilhos pela natureza. A cultura e a música fundem-se na cidade e fazem-se sentir no Festival Jazz de Lugano, que este ano decorre de 4 a 6 de julho.A cidade da região de ticino identifica-se como o mais importante centro financeiro, de negócios e de conferências da Suíça, albergando diversas organizações internacionais.Este cenário empresarial contrasta com o aspeto dos parques e jardins, que ‘oferecem’ flores como camélias, magnólias e inúmeras espécies de plantas tropicais. Os Jardins do Belvedere são apenas um exemplo das dezenas que existem a par dos parques, que transformam Lugano num popular destino de férias, principalmente no verão.O centro histórico da cidade é fechado ao trânsito automóvel, o que permite uma livre circulação dos peões.As áreas da arquitetura e da arte estão aqui bem desenvolvidas. O LAC (Lugano Arte e Cultura) é uma plataforma de arte contemporânea. Oferece aos visitantes 2500 metros quadrados preenchidos por arte do ano de 1850 até à atualidade, um moderno teatro e uma sala de concertos com capacidade para mil pessoas.Os amantes de arte podem visitar o Museo Cantonale d’Arte, onde se encontram quadros de artistas como Klee, Jawlensky ou Renoir, entre outros nomes prestigiados.Para quem viaja de Zurique, Suíça, a melhor opção é o comboio, uma viagem de cerca de duas horas. Alugar carro é uma alternativa.O hotel The View Lugano fica a apenas cinco minutos do lago Lugano e a cinco minutos do centro da cidade. Todos os quartos dispõem de uma vista privilegiada para o lago.Cruzeiros e passeios mais curtos de barco são das melhores formas para explorar a região, com outras vistas sobre a paisagem.A catedral católica romana de São Lourenço foi fundada na Idade Média e reconstruída no século XV. Fica ao lado da estação de comboios.A tradicional torta de pão, o doce mais típico da região, pode ser encontrada em muitos espaços comerciais da cidade de Lugano.