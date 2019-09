Paris: Um caso de amor

É conhecida como a cidade da luz e do amor, mas Paris guarda em si muitos outros encantos, desde a música que se escuta em cada esquina, ao cheiro do pão que se sente em cada ruela. Paris é também a cidade dos sonhos e, talvez por isso, um dos destinos europeus mais procurados, com 44 milhões de turistas por ano. Como diria Audrey Hepburn: "Paris é sempre uma boa ideia!".Cada turista que visita Paris regressa a casa com diferentes sugestões de locais para conhecer e cada um acaba a elaborar o seu próprio roteiro. Contudo, há sempre locais obrigatórios, entre eles estão obviamente a Torre Eiffel (atenção: comprar bilhetes antecipadamente evita as filas de três horas), Arco do Triunfo, Museu do Louvre, Avenida dos Campos Elísios, Centro George Pompidou, Sacré Couer e Museu Picasso.Paris é uma caixinha de surpresas e uma cidade sempre a descobrir, para além das evidências. O melhor exemplo disso é a cidade que se ‘esconde’ debaixo do solo; as catacumbas que contam parte da sua História são ponto de visita obrigatória. Ir a Paris e passear nas margens e nas pontes do rio Sena ou experimentar um passeio nos sempre típicos Bateaux Mouches também é obrigatório. Da mesma forma, o bairro de Montmartre, que ocupa uma das colinas de Paris, não pode deixar de ser visitado.A praça do Terrace, mesmo no centro, é um dos locais de eleição dos artistas da cidade há mais de 200 anos. Bares, cafés, tascas, restaurantes e casas de espetáculos oferecem uma variedade de alternativas culturais e gastronómicas. E, se vai a Paris com a sua cara metade, nada melhor do que uma visita ao mural do Amor (Le mur des je t’aime), no jardim da praça de Abbesses, que tem mais de 300 declarações de amor em 250 línguas. Aproveite e deixe também a sua.No incio do ano, Sofia Ribeiro esteve de vista ao Parque da Disney, em Paris, na companhia das sobrinhas. Localizada 32 km a leste do centro de Paris, a Eurodisney é a atração mais visitada em toda a França. Ocupa 19 km², tem 2 parques temáticos, 7 hotéis do resort, 6 hotéis associados e um campo de golfe.Paris, a cidade da luz, tem um brilho especial à noite. Os cabarés, com especial destaque para o Moulin Rouge, são de visita obrigatória. Dos bares, merecem atenção o Chez Prune ou o L’Arc Club Paris. Os passeios noturnos de barco também são uma das atrações.