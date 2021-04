Localizado a apenas 15 minutos de Coimbra, o Parque Biológico da Serra da Lousã, em Miranda do Corvo, reabriu as suas portas após largos meses sem a presença de visitantes. Uma das maiores atrações da região, o parque está de regresso com novidades, novas espécies e raças de animais representativos da fauna selvagem e das quintas portuguesas.

O parque biológico é uma proposta multifacetada na variada oferta ...