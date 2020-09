Passeios à volta do vinho e também das vindimas

A oportunidade de fazer uma vindima é proporcionada no Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte, no Alentejo. A proposta passa por mais do que experienciar uma vindima tradicional, com apanha, escolha e pisa das uvas. O projeto proporciona um conjunto de experiências que constitui a raiz da propriedade - o vinho. A tradição vínica tem, nestas terras, cerca de 2000 anos e remonta à época romana, altura em que se instalaram abastadas famílias que se dedicavam ao vinho, ao azeite, ao cavalo Lusitano e às artes.Respeitando as raízes romanas em Torre de Palma, celebra-se o vinho na ‘Lusitânia’, tal como no período romano. A ‘vinalia rustica’ marca o início das vindimas, que terminam em outubro -, celebrando a ‘meditrinalia’, data em que o mosto é consagrado. O programa de um dia conta com uma visita às vinhas para conhecer as castas e fazer a colheita manual da uva. Segue-se a seleção das melhores uvas na mesa de escolha, visita à adega com prova de mostos ou prova, ainda, de vinhos Torre de Palma. Por fim, um almoço no restaurante Basilii com bebidas selecionadas. A 79 euros por pessoa. Informações em www.torredepalma.com ou através do número 245 038 890.A Soalheiro, marca de Alvarinho de Melgaço, desafia para um ‘Dia com o Enólogo’, uma atividade que decorre dia 19 deste mês e marca a época especial das vindimas. A iniciativa, que arranca às 10h00, consiste numa masterclass, de um dia, com o enólogo do Soalheiro, António Luís Cerdeira, em que os participantes têm a oportunidade de provar mostos e vinhos em fermentação, observar a receção de uvas na adega e o início do processo de vinificação. Para dar a conhecer a casta rainha do território onde estão inseridos - Monção e Melgaço: a origem do Alvarinho - decorre um curso de provas de Alvarinhos, onde serão dadas a provar várias dimensões do Soalheiro. Do terraço, com vista sobre o vale do rio Minho, é possível observar as vinhas, as montanhas que circundam o vale e Espanha. A experiência termina com um almoço na Quinta de Folga, onde é dado a provar o fumeiro e a gastronomia de Melgaço, harmonizada com Magnums Soalheiro. Informações e reservas em www.soalheiro.com/enoturismo ‘Alenquer, Terra da Vinha e do Vinho’ decorre até dia 27 deste mês com um conjunto de atividades em torno da temática vitivinícola. Esta é uma celebração do território, das suas gentes e da sua arte, com mercado de vinhos e animação musical, provas comentadas, jantares vínicos, visita a quintas, passeio pedestre e de BTT e tertúlias, entre outras propostas. "É um programa diversificado, rico, inovador em diversas propostas, socialmente inclusivo e, provavelmente, o que a nível nacional, de índole municipal, concentra mais atividades num espaço de tempo tão curto, tornando-o apetecível e muito procurado", afirma Rui Costa, vereador da Cultura e Turismo. A essência de ‘Alenquer, Terra da Vinha e do Vinho’ mantém-se, no entanto, inalterada e evidencia a ligação da região à cultura vitivinícola, enquanto pretende afirmar o concelho como o maior produtor de vinhos da região de Lisboa. Outros setores são destacados, como a gastronomia ou o turismo. Mais informação em www.cm-alenquer.pt A Adega do Cartaxo criou, durante este período de vindimas, uma programação especial que cumpre os protocolos de segurança, tendo em conta as medidas de prevenção adotadas contra o novo coronavírus. Para este ano existe um programa que inclui uma visita às vinhas, com explicação das diferentes castas, um passeio pelas instalações da adega, com notas sobre a sua história, sobre os vários processos da vindima, da produção do vinho e dos vários espaços das instalações. E, claro, não falta uma prova de vinhos. O programa de visitas inclui a oferta de uma t-shirt e de uma máscara social reutilizável, cujo uso é obrigatório no decorrer da visita. A iniciativa decorre ao longo deste mês, com um custo de 10 euros por pessoa. As visitas podem ser agendadas de segunda a sexta-feira e deverão ser marcadas com 72 horas de antecedência para um máximo de seis pessoas. Para outras informações ou agendamento deve contactar-se o número 919 912 238 ou loja@adegacartaxo.pt