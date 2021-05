Porque as margens dos rios são cada vez mais procuradas em alternativa à costa e porque a qualidade das praias fluviais e das suas infraestruturas é cada vez melhor, todos os anos surgem novas propostas de norte a sul do País. E 2021 não foge à regra. No Alentejo, por exemplo, a albufeira do Alqueva vai ter duas novas praias fluviais já este verão, situadas nos concelhos de Alandroal e Portel, no distrito de Évora, num investimento ...