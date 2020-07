Praias para desfrutar do verão nas Aldeias do Xisto

Está difícil de encontrar um local para passar as férias este ano? Quer fugir às concentrações habituais no Algarve, na costa alentejana, nas zonas litorais do Oeste e do Norte ou nas praias das regiões de Lisboa e Porto? Pois bem, a rede de praias fluviais das Aldeias do Xisto, no Centro do País, inseridas em zonas de património ambiental e áreas naturais classificadas, são uma excelente alternativa para desfrutar do verão na tranquilidade do Interior.Com águas cristalinas, paisagens naturais deslumbrantes, ar puro e muita frescura, são locais de lazer e bem-estar únicos. Este conjunto de praias apresenta índices de qualidade da água e das infraestruturas de apoio, que merecem a atribuição de galardões, como a Bandeira Azul ou a Medalha de Ouro da Quercus. Este ano, são 16 as praias distinguidas com a Bandeira Azul e 21 com Qualidade de Ouro. A ‘Sexta’ deixa 11 propostas de praias para conhecer nos próximos meses.Em Pampilhosa da Serra fica localizada a praia da barragem de Santa Luzia, uma das zonas paisagísticas mais deslumbrantes do concelho e do território das Aldeias do Xisto. A época balnear começa a 1 de julho e, no atual contexto de pandemia, a praia tem capacidade para 110 pessoas. O local é aprazível para canoagem, passeios pedestres, escalada, pesca, atividades náuticas, ou simplesmente deixar-se estar a banhos na piscina flutuante. Enquadra-se no tipo de barragem de montanha e recebe água das ribeiras do Vidual e Unhais, bem como da albufeira do rio Ceira Os visitantes mais ativos podem usufruir da ciclovia, do circuito de manutenção, do campo polidesportivo e até de um halfpipe de skate.Situada num vale na margem da ribeira de Alvoco (nasce na serra da Estrela, junto a Alvoco da Serra), junto à belíssima ponte medieval (século XVI), e com uma vista magnífica para a serra da Estrela, esta praia, de água cristalina, é envolta por um parque de merendas - que serve pequenas refeições e deliciosos petiscos - com frondosas árvores que proporcionam um ambiente verdejante e pleno de frescura. Para explorar toda a zona, pode fazer-se aos Caminhos do Xisto e alojar-se na Quinta da Moenda, aprazível conjunto turístico constituído por três edifícios: um antigo lagar de vara de 1770, um moinho e uma destilaria.Esta praia, no coração da aldeia, é banhada pelo rio Alva e pela ribeira de Pomares, uma variação de dois cursos de água que forma a conhecida ilha do Picoto, onde está instalada uma agradável zona de merendas. Localizada no concelho de Oliveira do Hospital, é constituída por dois açudes de água na zona circundante da ilha, com um ponto de passagem de peões, uma piscina infantil alimentada com água do rio, zonas de relva, equipamento para piqueniques, balneários e zonas pedonais. Tem acesso à linha de água para pessoas com mobilidade condicionada através de passadeiras, cadeira anfíbia e andarilho de praia.Uma praia com alojamento, restaurante e outros serviços. É conhecida pela beleza natural da ribeira da Isna - a represa está estruturada com desníveis, garantindo maior segurança a crianças e adultos. Na envolvente, pode escolher duas extensas zonas (relva ou areia) com vários locais para repouso.Nas margens do rio Ceira, este é um local que transmite tranquilidade e permite um contacto com a natureza no seu estado puro, sendo possível ouvir o chilrear dos pássaros. Esta praia tem uma extensa área relvada e está dotada de excelentes infraestruturas, como o acesso para pessoas com deficiência, parque infantil e bar/esplanada.Rodeada por altas montanhas, densamente arborizadas com pinheiros bravos e medronheiros, esta praia oferece aos visitantes uma extensa e esplêndida bacia de água, proveniente da barragem de Castelo de Bode. É dotada de uma piscina flutuante, assim como bar, balneários e zona de estacionamento. Ideal para campismo selvagem.Perto da aldeia de Casal de Ermio no concelho da Lousã, esta praia fluvial insere-se numa paisagem deslumbrante, onde é possível usufruir da natureza em total segurança e com muita tranquilidade, num ambiente totalmente familiar. Esta área de lazer junto ao rio Ceira, que é atravessado por uma ponte pedonal, tem uma infraestrutura de equipamentos de apoio muito completa, incluindo um campo de jogos, mesas de piquenique e uma piscina fluvial para as crianças usufruírem ao máximo da natureza.A água límpida e cristalina das nascentes da ribeira de Fróia é o principal traço desta praia, que tem recebido diversas distinções. Além do largo passeio, onde se podem estender as toalhas, tem uma zona de areal, com um pequeno parque infantil. Junto à praia está também instalado o Centro de BTT de Fróia, a partir do qual pode conhecer de bicicleta algumas das melhores paisagens da região. Se preferir, pode optar pelo percurso pedestre circular ao longo da ribeira. Se pretender passar uns dias nesta região, pode alojar-se na aldeia das Oliveiras.Adaptada das represas da ribeira da Azenha, é motivo de orgulho das gentes do concelho. A qualidade das águas e excelentes equipamentos têm sido elogiados. A profundidade da área balnear, que na parte da prancha de mergulho passa os 3 metros, transforma-se no lugar ideal para natação. Existe um restaurante com vista panorâmica.Na base da serra das Corgas, onde serpenteia a ribeira da Isna (afluente do Zêzere), é um ótimo local de descanso e contacto com a natureza. Caracteriza-se por uma enorme extensão de água (cerca de 1 quilómetro), cercada de abundante vegetação. É aqui que se localiza o primeiro parque aquático fluvial da região Centro, o Fluvifun.Está localizada em plena aldeia de Piódão, uma das Aldeias Históricas de Portugal mais visitadas. À semelhança da povoação, a praia usa o xisto nos acessos e represa de água, fechada apenas no verão. A baixa temperatura das águas da ribeira do Piódão atesta a sua pureza e as árvores das encostas asseguram as sombras nos dias mais quentes. As imediações são ricas em trilhos pedestres e de BTT.