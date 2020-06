Praias paradisíacas e afastadas das multidões para aproveitar o verão

Numa altura em que se planeiam férias de verão e o bom tempo já pede por dias de sol e de mergulhos na praia, Portugal tem opções para todos os gostos. E quem pretende fugir das grandes cidades e procurar alternativas mais calmas pode aproveitar o calor, o mar ou o rio em locais de sonho e, alguns deles, quase secretos.Há praias que têm um extenso areal e, por isso, estão entre as 10 mais seguras da Europa para este verão, numa altura em que as regras estão apertadas por forma a garantir-se distâncias de segurança e evitar-se a propagação da Covid-19. Entre elas estão a praia da Comporta, em Alcácer do Sal, que é conhecida pela sua extensão (cerca de 20 quilómetros), a Meia Praia, em Lagos, e também a praia de Porto Santo, no arquipélago da Madeira.Mas além dessa distinção do site European Best Destinations, há verdadeiros paraísos na terra, alguns deles com acessos difíceis, mas que valem muito a pena o esforço. A poucos quilómetros de Lisboa, há, por exemplo, a praia da Adiça, na Fonte da Telha, conhecida pela prática do nudismo. Não muito longe, em Sesimbra, localiza-se a praia da Ribeira do Cavalo, com água cristalina e uma paisagem deslumbrante. Em Setúbal, há muitos praias que vale a pena conhecer, como Galapos, Galapinhos e Coelhinhos. Mas o Alentejo e o Algarve são reis em praias ‘secretas’. À medida que se vai descendo no País, há encantos que fazem as delícias de quem por lá passa pela tranquilidade, pelas águas cristalinas e a areia branca. No Centro e no Norte, há também muitas opções para estas férias de verão, ou até só para os fins de semana, tanto na costa como em praias fluviais.Não muito longe de Lisboa, também há praias que são de sonho e menos concorridos do que a Costa da Caparica ou Carcavelos. A praia da Ursa, em Sintra, é um exemplo. Fica no cabo da Roca e foi considerada pelo Guia Michelin uma das praias mais bonitas do Mundo. O acesso até ao areal é difícil e perigoso. A praia é pequena e não tem qualquer tipo de infraestrutura. A vista é impressionante e quem vai diz que quer repetir a visita.Ideal para passar um dia divertido com a família e amigos, a praia fluvial Ana de Aviz, em Figueiró dos Vinhos, tem todas as infraestruturas necessárias para estar confortável e em segurança nos dias de verão. Mas a diversão está 100% garantida. Além de poder desfrutar da praia em si, há outras atividades ao seu dispor, tais como BTT, escalada, desportos náuticos, pista de pesca desportiva e alguns percursos pedestres.A praia da Senhora da Rocha está ladeada de penhascos e para chegar ao areal tem de atravessar um túnel. Localiza-se em Porches, Lagoa, a cerca de 30 minutos de carro de Portimão e vale muito a pena. É uma praia calma, de bandeira azul, com águas cristalinas. Há que ter cuidado com a profundidade do mar.Localizada na Zambujeira do Mar, a praia do Tonel merece uma visita para quem gosta de contacto com a natureza e estar numa praia quase deserta. Para chegar à pequena baía selvagem é necessário percorrer um caminho íngreme com várias dificuldades, no entanto, quando se chega ao paraíso, sente-se que valeu a pena.Localizada em pleno parque natural da Arrábida, a praia Ribeira do Cavalo, em Sesimbra, é um pequeno paraíso para os verdadeiros amantes da natureza. Não tem qualquer acesso por estrada, sendo que para se chegar terá de ser através de barco ou de um trilho pedestre com alguma dificuldade. É selvagem e não tem infraestruturas.Se está à procura de algo diferente das multidões típicas das praias do Algarve em pleno verão, uma boa opção é a praia de Benagil, em Lagoa. As inúmeras cavernas e túneis de pedra fazem as delícias de quem a visita, que imortaliza a passagem com fotografias que parecem verdadeiros postais. O algar ou a gruta de Benagil já é um marco natural da zona e ‘esconde’ uma praia incrível, cujo acesso só é possível através de barco ou caiaque. Vale a pena passar o dia inteiro na praia, desfrutando do mar límpido, da areia dourada e das boas temperaturas do Algarve. No final do dia, aproveitar a gastronomia local, especialmente o peixe.Com cerca de 20 quilómetros de extensão, a praia da Comporta tem muitas zonas onde pode estar completamente isolado e até praticar nudismo. Esta praia também é conhecida por permitir passeios a cavalo, que atraem estrelas internacionais, como é o caso de Madonna.Não é fácil chegar à praia da Amália, inserida no Parque Natural do Sudoeste Alentejano, em Odemira, mas a beleza natural vale a pena. O nome advém do facto de aqui se localizar um casa onde a fadista Amália Rodrigues passava algumas temporadas. Também é conhecida por praia do Brejão.A praia fluvial do Pego do Fundo é outra opção para as férias em família. Fica na ribeira das Cadavais, próximo da foz com o rio Guadiana e perto do centro da vila de Alcoutim. Tem balneários, bar e acessos adaptados a pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, tem uma área dedicada a atividades lúdicas e desportivas.A praia do Paimogo, localizada na Lourinhã, é protegida pelo forte com o mesmo nome, construído no século XVII, e é dotada de uma beleza natural elogiada além-fronteiras. Tem um pequeno areal, as águas são calmas e é conhecida pela prática de caça submarina e de pesca desportiva. É muito tranquila, mesmo no verão.A praia de São Jacinto, em Aveiro, fica na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, uma área protegida onde se conservam espécies de fauna e flora únicas. O extenso areal permite um dia de praia sem grandes confusões, com direito a caminhadas à beira-mar. A praia também tem excelentes condições para a prática de surf.