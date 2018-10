Prédio que foi república é ponto de partida para conhecer Coimbra

Alojamento temático, inspirado nos cursos universitários, tem capacidade para 46 hóspedes.

A unidade tem capacidade para acolher 46 pessoas e conta com uma suíte exclusiva, quatro quartos duplos, três quartos familiares amplos, 24 camas em três dormitórios e recantos para leitura e convívio. São quartos e espaços comuns banhados de luz natural e decorados com cuidado e pormenor.



A unidade é inspirada na vivência académica e tradições de Coimbra. Os quartos são identificados pelos nomes das faculdades da universidade e as cores dos cursos.



Um rooftop, de acesso exclusivo aos hóspedes, oferece uma vista deslumbrante para vários pontos, entre os quais a Universidade, o rio Mondego e a serra da Lousã.



Já o jardim Amores de Coimbra é um pequeno espaço exterior com jardins e terraço, que permite desfrutar do bairro.



As tarifas por noite oscilam entre os 25 euros, em dormitório, e os 130 euros da suíte.

Saudade é uma das palavras que marcam quem passa por Coimbra. O Penedo da Saudade - Suites & Hostel abriu em maio, na cidade dos estudantes, e afirma-se pela diferença e bom gosto.Localizado em zona património da UNESCO, na alta da cidade, junto ao Penedo da Saudade, um edifício do início do século XX - que já foi uma República - foi adaptado para receber quem visita a cidade.