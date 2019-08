Proposta para passar um dia no verde de Monsanto

Esta é uma proposta bem verde para aproveitar os dias de verão. Em cerca de 900 hectares, o Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa, tem de tudo para oferecer bons momentos a quem o frequenta.Ali podemos encontrar parques infantis, radicais, pistas de bicicleta, escalada, rampas de skate, espaços para merendas ou circuitos de manutenção. Esta é uma oportunidade ímpar de respirar ar puro e apanhar sol na cidade. Não faltam percursos para andar a pé.O centro de hipismo, em Montes Claros, permite uma aula ou um simples passeio pelo parque no dorso de um cavalo.Já junto ao Parque da Serafina encontra-se o Centro de Acolhimento e de Interpretação do Parque, criado para a gestão das atividades de manutenção, recreio e lazer. Dispõe de um jardim infantil, parque de merendas, uma área para exposições, cafetaria, auditório e ludoteca.Já no Espaço Biodiversidade, visite oCentro de Recuperação de Animais Silvestres, onde se recolhe e tratam animais feridos ou debilitados.E quando o estômago dá horas, o melhor é ter à mão um farnel e desfrutar de um divertido piquenique.