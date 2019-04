Propostas de dias diferentes para ‘recarregar baterias’ e aproveitar os feriados

Abril, mês dos feriados da Páscoa e da ‘ponte’ proporcionada pela celebração do 25 de abril, é perfeito para dias de repouso prolongado.

Por Paulo Fonte | 21:20

Abril, mês dos feriados da Páscoa e da ‘ponte’ proporcionada pela celebração do 25 de abril, é perfeito para dias de repouso prolongado. Aqui encontra sugestões para saídas por países europeus, bem como de unidades hoteleiras e atividades para os mais pequenos e família. só tem de desfrutar.Uma vista deslumbrante sobre o oceano Atlântico e uma piscina em estilo ‘infinity’ são cartão de visita desta unidade hoteleira de quatro estrelas situada em Angra do Heroísmo, ilha Terceira, Açores.O Terceira Mar Hotel tira partido da sua localização em plena baía do Fanal, na base do Monte Brasil. Esta é uma proposta para quem procura uma estadia repousante numa cidade que tem o centro histórico como Património Mundial da Humanidade.O hotel dispõe de acesso privado ao mar, bem como um health club com piscina interior aquecida. A unidade fica a 600 metros da fortaleza de São João Baptista, do século XVI, e a 17 km do Aeroporto das Lajes. Tem estacionamento gratuito no local. Preços de uma noite vão desde os 76 aos 148 euros.O Villa Garden Braga é um hotel de charme instalado numa moradia que remonta ao século XIX. Localizado a cerca de um quilómetro do centro histórico, esta é uma proposta para quem se desloque à capital do Minho para participar na Semana Santa, a mais emblemática de Portugal. A unidade hoteleira está equipada com um tranquilo jardim, uma piscina exterior e estacionamento gratuito. O restaurante Migaitas Salão Champagne oferece sabores tradicionais. Uma noite entre 80 e 120 euros.Referência na região e um dos mais premiados hotéis de luxo em Portugal, o Alentejo Marmòris Hotel & Spa, em Vila Viçosa, foi inaugurado em 2013 e assenta a sua construção na pedra mármore.Apresenta 44 quartos de diferentes tipologias, o Stone Spa, com piscinas indoor e outdoor aquecidas, ginásio e o restaurante Narcissus Fernandesii. O hotel também se destaca pela oferta variada de atividades, em particular os tours de cariz histórico guiados pelo ‘storyteller’ Luís Martins ou as visitas à pedreira D’El Rey, dos proprietários do hotel.Ali está instalada uma plataforma elevatória, transparente, adaptada para diversas iniciativas, desde cocktails e concertos. Preços por noite desde 150 a 185 euros.O Jardim Zoológico de Lisboa organiza nesta Páscoa campos de férias para uns dias "divertidamente selvagens". Entre 8 e 22, a iniciativa para idades compreendidas entre os 3 e os 16 anos oferece um contacto mais próximo com o mundo animal. Dividem-se nas modalidades de atelier e ATL. Informações em www.zoo.pt Um peddy paper pelas galerias expositivas e oficinas dedicadas às artes tradicionais asiáticas são as sugestões do Museu do Oriente, em Lisboa, para a interrupção letiva da Páscoa, de 8 a 17 deste mês, dirigidas a crianças entre os 4 e os 10 anos. Não vai faltar uma ‘Caça ao ovo’. A inscrição custa 10 euros, mais informação obtida em www.museudooriente.pt.A doçaria, os produtos regionais, o artesanato e joalharia e a animação temática estão presentes na Feira da Páscoa no parque Delfim Guimarães, na Amadora, de 5 a 21 deste mês. Iniciativa está aberta todos os dias, entre as 10h00 e as 20h00. A entrada é gratuita.O Museu de Santa Maria de Lamas disponibiliza durante as férias da Páscoa atividades lúdicas e pedagógicas inspiradas na suas coleções. A descoberta de espaços, objetos e histórias são o ponto de partida para um conjunto de iniciativas que passam por visitas, peddy-paper, hora de conto e oficinas de expressão plástica. Informações emO MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia tem disponível uma programação de férias escolares que conta com atividades em torno da ciência e da arte. Baseadas numa lógica interdisciplinar centrada na experimentação e descoberta, e com ênfase na criatividade, estas oficinas aliam diversão e aprendizagem. Informação em www.maat.pt Com o objetivo de valorizar as particularidades do terroir, a Quinta do Soalheiro, em Melgaço, propõe uma ‘Caça aos Ovos’ nas vinhas. A iniciativa decorre entre os dias 6 e 22 e destina-se a qualquer um que queira desfrutar de uma experiência diferente. Passeio pode ser efetuado de segunda-feira a domingo, incluindo feriados. Informação em www.soalheiro.com De mapa e de bússola na mão, o objetivo é partir à descoberta dos bairros de Lisboa. De Campo de Ourique à Graça, passando pela Estrela e Alfama. Bairros repletos de histórias, memórias e cheiros, bairros de antigos costumes e tradições. Programa decorre de 8 a 22 deste mês, a proposta é da Mundo Património. Para saber mais, www.mundopatrimonio.com A Festa das Tochas Floridas, em São Brás de Alportel, considerada uma das mais belas procissões do País, no dia 21, ou a Festa da Mãe Soberana, em Loulé, são propostas para o mês de abril no Algarve. Esta última também tem início no dia 21, com a Festa Pequena, que se prolonga por 15 dias de celebrações litúrgicas até ao dia da Festa Grande, a 5 de maio.À sombra do Museu Guggenheim, construído por Frank Gehry, Bilbau transformou-se, a partir de uma cidade cinzenta e velha, numa verdadeira referência da arquitetura.Ali encontramos uma ponte de Santiago Calatrava ou uma universidade de Siza Vieira. Dividida pela ria de Bilbau e protegida pelas montanhas, a cidade presta uma homenagem ao velho e convida, de braços abertos, ao novo.Este é um espaço para uma fusão de contrastes, culturas e sabores. Um passeio deve começar na ‘cidade velha’, o Casco Viejo, onde toda a história começou. Percorra as ruas estreitas e coloridas e divirta-se. Escolha um restaurante na Plaza Nueva e delicie-se com a saborosa e diversificada gastronomia.Situada no norte de Espanha e fundada em 1300, a cidade faz parte do País Basco e é a capital da província da Biscaia.Bordéus percorre-se a pé, à descoberta dos jardins, do Grande Teatro ou das ruínas do anfiteatro romano. Também para conhecer as ruas medievais e templos religiosos da cidade francesa, como a catedral Saint Michel. Em redor da urbe estão as conhecidas vinhas e mais de sete mil ‘châteaux’. Périgord, berço da Pré-história com as grutas de Lascaux, ou a cidade medieval de Sarlat estão a duas horas por estrada.A pouco mais de uma hora e meia de carro a partir de Londres, Oxford é uma pequena cidade do sudeste da Inglaterra. Este é um local encantado que só imaginamos nos livros. Entre as atrações estão as faculdades da Universidade de Oxford; na de Christ Church, uma das salas, Great Hall, serviu de modelo para Hogwarts, a escola de feitiçaria de Harry Potter. Atente na elegância dos edifícios, percorra as livrarias, em particular a Bodleian, uma das mais antigas da Europa.