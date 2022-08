Punta Umbría, um dos destinos tendência mais procurados, a poucas horas de Portugal

Tal como Harry Potter, que atravessou a plataforma 9 ¾ com destino a Hogwarts, também nós nos sentimos a entrar num lugar mágico quando atravessamos a fronteira portuguesa em direção a Espanha. Após algumas horas de viagem (45 km de distância do Algarve), conseguimos finalmente sentir próximas as férias e o tão aguardado sossego: acabamos de chegar a Punta Umbría, uma localidade na província de Huelva, na Região Autónoma de Andaluzia. É o destino ideal para quem procura as temperaturas fantásticas do Algarve, mas sem a azáfama turística em que o sul do país se transforma no verão; é um pedacinho do céu na Terra, até para os locais. Também é lá que ficam dois hotéis do grupo Barceló, o quatro estrelas Punta Umbría Beach Resort, maior da Europa, e o Punta Umbría Mar, ambos com vista para a praia.



Saiba mais na Must.