Quatro propostas de viagens para fazer no Outono

O outono é sinónimo de uma paleta de amarelos e castanhos, laranja, vermelho e roxo, e folhas caídas. Para quem pretende programar uma viagem rápida a locais que enaltecem a estação, ficam nestas páginas quatro sugestões.Comecemos pela Toscana, uma região central de Itália. A sua capital, Florença, não tem a imponência de Roma, mas há quem a considere mais bonita.Para além do preço das viagens ser mais reduzido neste período, visitar cidades como Siena e Pisa sem grandes filas e multidões é uma verdadeira benesse. Também nesta altura pode apreciar os produtos da temporada, como os cogumelos ou as trufas, esse diamante da gastronomia.Praga, capital da República Checa, com a sua paisagem romântica e bucólica, é um destino a não perder. De 10 a 13 deste mês decorre o festival de luzes Signal, em que os monumentos da cidade estão iluminados com instalações interativas. As criações juntam sons da autoria de diferentes artistas.Uma visita às Highlands, as Terras Altas da Escócia, é outra proposta a considerar. Aqui, a vasta e variada extensão de paisagens apela mesmo a uma caminhada. Para quem gosta de admirar as estrelas, no parque de Galloway fica o Dark Sky Park, um local especial para este tipo de observação.Considerada a cidade mais bonita da Polónia, Cracóvia vale a pena por si só e é o ponto mais acessível para chegar ao campo de Auschwitz. Aventure-se ainda nas minas de sal de Wieliczka. Esta viagem promete um fim de semana recheado de sossego e cultura.