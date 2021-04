A Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa prepara o regresso do turismo, "de forma cuidada e atenta", com sugestões de roteiros em harmonia com a natureza.A CIMBB deixa propostas que passam pela visita ao Parque do Barrocal e a sua paisagem granítica ou aos Passadiços do Orvalho, no Geopark Naturtejo.