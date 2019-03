Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relaxe no Douro Royal Valley e desfrute do som dos pássaros e da água

Rio entre vinhas e montanhas constitui o primeiro plano de uma paisagem que surge a cada canto e que promove um descanso garantido.

Por Patrícia Lima Leitão | 20:46