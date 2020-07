Reserve as suas férias e ganhe descontos em portagens

Num ano em que muitos portugueses estão a optar por realizar férias "cá dentro", a Via Verde e o site Booking.com lançaram uma parceria que vai diminuir os custos das suas viagens e deslocações.Assim, quem realizar uma reserva através desta agência de viagens online recebe automaticamente 4% do valor pago em saldo portagem para descontar em viagens nas autoestradas da rede Brisa.Para tal, o consumidor deve registar-se gratuitamente no programa Viagens & Vantagens , no site da Via Verde, para usufruir da campanha, que pode ser acumulada com outros descontros já disponibilizados pela plataforma de reservas online.