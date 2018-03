Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Romântica Utrecht é local ideal para uma visita a dois

Cidade fica no centro da Holanda.

Por João Monteiro de Matos | 09:30

Situada bem no centro da Holanda, Utrecht é conhecida pelos seus recantos quase labirínticos e misteriosos. São os canais do rio Reno que ajudam a esta configuração sui generis, numa terra considerada por muitos uma das mais românticas desta zona centro-norte da Europa.



Outra das características desta urbe é ainda conservar alguns aspetos medievais que dão um outro encanto às ruas, levando-nos a realidades só conhecidas em livros.



Dos monumentos destacam-se o Domtoren, um icónico campanário do século XIV ou a Catedral de São Martinho, um dos mais bem conservados exemplos de arte gótica.



Por tudo isto, Utrecht é uma visita indispensável a quem visita a Holanda.



A pequena cidade que também é rica em museus

Utrecht é repleta de museus. Um dos mais importantes é o da música, que fica no interior da Buurkerk, a igreja mais antiga da cidade.



Mas é o Centraal Museum aquele que mais se destaca. É o mais antigo do país e tem peças únicas que remontam à Idade Média. Mais original, o Under the Dom explora o subsolo histórico da cidade, assim como o Exbunker, um antigo esconderijo da II Guerra Mundial utilizado como espaço para exposições e arte em geral. Há ainda o Museum Catharijneconvent, que conta a história do cristianismo.



Estudos de eleição

Criada em 1636, é uma das mais antigas e a melhor entre as universidades holandesas. Em 2014, a Universidade de Utrecht foi considerada a 16.ª melhor da Europa e a 57.ª melhor do Mundo. Na verdade, é das instituições de ensino na Europa que mais produziu galardoados com um Nobel. Vários prémios de Química, Física e Medicina foram atribuídos a antigos alunos desta universidade. Atualmente é um dos centros de estudos aprofundados e de investigação que mais publica a nível internacional, com cerca de oito mil artigos tornados públicos por ano. Em 2011, a Universidade de Utrecht concedeu mais de 480 títulos de Mestrado e de Doutoramento.