A nova Rota dos Vinhos e do Enoturismo do Porto e Norte, agora apresentada, une as regiões do Douro e Porto, vinhos verdes, Távora-Varosa e Trás-os-Montes com o objetivo de ser a capital do enoturismo do Mundo. Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, acredita: "Não há razão para que não possamos ser um dos principais destinos de enoturismo do Mundo. Outros já o são sem terem a beleza dos nossos recursos ...