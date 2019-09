Saint-Tropez, o paraíso das estrelas

Famosa pelas suas praias e pela vida noturna, Saint-Tropez faz as delícias dos turistas, muitos deles estrelas da alta sociedade internacional. Situada na Riviera francesa, a cidade costeira recebe cerca de 100 mil visitantes por dia durante a época de verão, segundo dados oficiais do turismo de França.Milionários de todo o Mundo atracam os imponentes iates no porto da cidade e durante o dia desfrutam de praias paradisíacas, algumas delas conhecidas pela prática de nudismo.As marcas de luxo, como a Chanel, não faltam e as lojas estão sempre na mira dos paparazzi, que esperam a chegada das celebridades do cinema, da moda e do desporto. Os apreciadores de história podem visitar a Citadelle de Saint-Tropez, estrutura do século XVI.Os clubes noturnos estão entre os melhores do Mundo. Les Caves du Roy, VIP Room e Papagayo são alguns dos espaços mais exclusivos e garantem animação até de manhã. Paris Hilton é uma presença frequente destes locais da moda.