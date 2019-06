São João: a noite mais longa do Porto

Prepare já o martelinho e o alho porro porque o São João está mesmo aí à porta. Na cidade Invicta já quase está tudo a postos para aquele que é considerado um dos maiores eventos de rua da Europa.No programa desta edição não falta música, comida e bebida, bailes, exposições, feiras e oficinas. Diversas iniciativas estão já a decorrer um pouco por toda a cidade do Porto, mas é na noite de domingo para segunda-feira que as Festas de São João têm o seu ponto alto.O espetáculo de fogo de artifício, que todos os anos atrai milhares de pessoas à cidade, vai, este ano, durar cerca de 20 minutos. Serão um total de 150 mil disparos efetuados a partir da ponte D. Luís I e, também, de várias plataformas no rio Douro.Mas do que seria o São João sem música? Este ano a cidade conta com dez palcos espalhados por vários locais, com espetáculos para todos os gostos. A noite abre com um improvável concerto nos Aliados de Marta Pereira Costa, que vai conquistar o público através da guitarra portuguesa.Já depois da meia-noite será a vez de João Gil subir ao palco principal e cantar alguns dos temas que permanecem na memória de todos os portugueses como é o caso de ‘125 azul’, ‘Solta-se o beijo’ ou ‘Postal dos Correios’.Um pouco por toda a cidade há bailes de música popular e restaurantes ao ar livre, nos quais o destaque serão as sardinhas assadas, os pimentos e o caldo verde. No dia seguinte, 24, feriado municipal, a festa ainda decorre.Depois da folia, o rescaldo faz-se às 16h00 com um concerto da Banda Sinfónica Portuguesa. À mesma hora começa também a tradicional regata de barcos rabelos no rio Douro.À margem desta noite - considerada no Porto como sendo a mais longa do ano - não perca a oportunidade de visitar as 34 Cascatas de São João que este ano estão a concurso, espalhadas por toda a cidade. Este sábado tem também a possibilidade de assistir às rusgas de São João.A festa continua a fazer-se de ano para ano, mas o que muitos não sabem é que este não é o padroeiro da cidade.Na verdade, o Porto tem uma padroeira: Nossa Senhora da Vandoma. Também não se sabe muito bem que a que santo se refere esta celebração. Existiam várias teorias entre os historiadores.Há quem defenda que o São João celebrado no Porto recorda um eremita que viveu no século IX na região de Tui, em frente a Valença. Mas a tese mais popular é a de que esta festa pretende honrar São João Baptista, nascido perto de Jerusalém.Não se sabe ao certo quando é que esta festa começou, mas os registos dão conta de que ela já seria mencionada no século XIV. Com o passar do tempo foi inovando e introduzindo novidades, como é o caso dos martelinhos, que surgiram pela primeira vez em 1963 por Manuel Boaventura, um industrial da cidade.A zona da Ribeira, na cidade do Porto, ou o Cais de Vila Nova de Gaia são dois locais ideias para que possa desfrutar de um magnífico jantar. Existem vários restaurantes ao ar livre com a oferta mais tradicional: sardinhas, pimentos e, também, caldo verde. Caso não seja muito adepto destas iguarias tem também a possibilidade de provar bifanas ou, então, entrecosto.