Sevilha, uma cidade cheia de cultura e flamengo

Sevilha, uma das cidades mais famosas da Andaluzia, reúne a essência da cultura espanhola e encanta cada vez mais visitantes vindos de todo o Mundo. Em poucos dias, pode mergulhar-se na história e na arquitetura espanholas, mas também desfrutar da cultura, através da música e da gastronomia.A praça de Espanha é incontornável. Com forma circular e quatro pontes a cruzar o canal, impressiona pela beleza, grandiosidade e imponência. A praça fica inserida no parque de María Luisa, com jardins deslumbrantes, ótimos para passeios de bicicleta. Está aberto todos os dias até às 22h00.A torre Giralda também é paragem obrigatória e, ao subir-se ao topo, pode apreciar-se uma vista sobre a Catedral de Sevilha de perder o fôlego.Outro ponto de interesse é o Palácio da Condessa de Lebrija. Tem 580 metros de mosaicos no chão e nas paredes e mais de quatro mil livros antigos, mas há muito mais para apreciar, como esculturas e objetos arqueológicos.Outro palácio mítico é o Real Alcazar de Sevilha, que se tornou Património da Humanidade em 1987, e que atraiu as atenções dos criadores de ‘A Guerra dos Tronos’.Santa Cruz, o antigo bairro judeu, também obriga a um passeio pelas suas ruas labirínticas. Tem pátios agradáveis, muitos restaurantes e bares e lojas de lembranças.Outro bairro que é incontornável em Sevilha é Triana, de tradição cigana e operária. Foi onde nasceu o Flamengo e, por isso, é um dos mais autênticos da cidade. Lá há inúmeros bares onde se pode dançar e apreciar a música tradicional. A Casa Anselma é dos mais conhecidos.El Arenal é outro bairro carismático. É lá que se localiza a praça de touros Real Maestranza de Caballería, cuja arena é considerada uma das mais bonitas de Espanha. Através da visita guiada pode saber-se os pormenores da tradição tauromáquica.A contrastar com os edifícios antigos está o Metropol Parasol, a maior construção em madeira do mundo, finalizada em 2011. Fica localizada na praça La Encarnación e tem 150 por 70 metros e uma altura de cerca de 26 metros.As típicas tapas não podem faltar. Há restaurantes com especialidades a cada esquina que são servidas com as não menos afamadas sangrias.São muitos os rostos da televisão, do cinema e da moda que visitam Sevilha. A cantora Diana Monteiro passou por lá nas últimas férias, Isabel Silva correu a maratona da cidade e Rosa Soares passou lá o Fim de Ano. David Beckham também visitou recentemente Sevilha com a filha.