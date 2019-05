Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Só se houvem os pássaros e o vento na Quinta da Zara em Lagos

Casa antiga e terreno agrícola foram restaurados e transformados num alojamento turístico rural.

Por Rui Pando Gomes | 18:16

Desde criança que Mário Gomes mantinha o sonho de um dia recuperar uma casa antiga e um terreno onde o bisavô tinha uma horta, na zona rural do Pinheiral, em Lagos. Há três anos decidiu tornar o sonho realidade e criou a Quinta da Zara junto com a mulher, Sara Vieira (Zara para os amigos).



Depois de muitas obras de restauro, a maioria executada com as próprias mãos e com a ajuda de familiares e amigos, o espaço começou a ter outra aparência e conforto.



"Sempre tive o sonho de restaurar a casa. Ia fazendo aos poucos, depois de sair do trabalho", recorda o proprietário, que decidiu criar um alojamento turístico rural onde os hóspedes se sintam como se estivessem na sua casa. "Não queremos que seja mais uma casa para passar férias.



Queremos que seja a casa onde as pessoas são tratadas como amigos ou como se fossem da nossa família", garante Mário, que diz tratar os clientes como gostaria que o tratassem.



A Quinta da Zara fica localizada numa zona rural entre o Sargaçal e o Chinicato, a cerca de cinco quilómetros da cidade de Lagos. Espalhadas pelo terreno há laranjeiras e figueiras. "Aqui só se ouvem os passarinhos e o vento, é o local ideal para quem quer descansar", assegura Mário Gomes.



ONDE COMER E O QUE FAZER

As Asinhas é um local acolhedor, na Ponta da Piedade, com pratos tradicionais portugueses. Açorda de marisco e cataplana de peixe são duas opções.



As grutas entre a praia da Batata e a Ponta da Piedade são um dos grandes ex-líbris da costa de Lagos. Há vários barcos que fazem visitas todos os dias.



O Zoo de Lagos é um parque temático onde podem ser observadas cerca de 140 espécies que vivem em ambiente natural. Fica em Barão de São João.