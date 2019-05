Sophia Residences alia modernidade e conforto no centro histórico de Coimbra

ONDE COMER E O QUE FAZER

A Rua da Sofia fica localizada em pleno coração de Coimbra, na Baixa da cidade, e está classificada como Património Mundial da UNESCO.Há séculos foram ali instalados colégios que transmitiam saber. Sofia vem diretamente do grego Sophia, que pode ser traduzido para sabedoria. E foi pelo conhecimento e visão de um arquiteto que nasceu o projeto Sophia Residences.A unidade abriu em 2017 e oferece sete estúdios com linhas modernas, conforto e bom gosto.Uma reabilitação de um dos edifícios mais antigos da Baixa de Coimbra, que resultou em estúdios amplos, com muita luz e instalados sem alterar a identidade do edifício. Os clientes contam com vários serviços à disposição, e o conceito funciona um pouco como se estivessem na própria casa.As cores em tons claros, a aposta na madeira e os vários pormenores são parte da imagem de requinte que o alojamento transmite. Tudo numa zona da cidade com vários pontos de interesse nas proximidades. Os valores praticados nos estúdios variam entre os 55 e os 90 euros, com possibilidade de estadias curtas ou mais prolongadas.O ideal para quem se desloca a pé, devido à localização central e proximidade dos pontos de interesse da cidade.é um doce com raízes monásticas, confecionado com base numa receita antiga. A provar no histórico Café Santa Cruz, na Baixa de Coimbra.durante o reinado de D. Afonso Henriques, a Sé Velha de Coimbra representa a grandeza da arquitetura românica. Um monumento a visitar.a um espetáculo de Fado de Coimbra é uma oportunidade que não deve perder. No centro histórico, o Fado ao Centro tem sessões diárias.