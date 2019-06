Sugestões para pernoitar no Porto na noite de S. João

Intercontinental Porto

Yes Hostel

My Ribeira Guest House

Farto da confusão da noite de São João, com a cidade inteira na rua e ninguém a conseguir andar? Apetece-lhe ir descansar em paz e pedir um room service dos melhores para terminar as festas em versão requintada? Então está escolhido o local. O Intercontinental Porto, no antigo e belíssimo Palácio das Cardosas, é perfeito. Está no coração da cidade e até parece que chegámos ao paraíso. Sim, às vezes precisamos de nos sentir aristocratas para recuperar energia.- Praça da Liberdade, 25, PortoVamos para o São João mas queremos dormir bem e barato. Mas num daqueles locais espetaculares, cheio de bom gosto e gente gira. O local que procura é um dos hostels que invadiram a Invicta nos últimos tempos – mas um com boas razões para ser a nossa opção. O Yes é giro, central e divertido. Há poucos assim.- Rua Arq. Nicolau Nasoni, 31, PortoIntitula-se ‘guest house’ pela onda que deu ao local, pelo clima de festa que lá se vive, informal e a pensar nos turistas que visitam a cidade e pensam em diversão. Em plena Ribeira, imagina melhor localização para uma noite de São João "à porta"? Se é isso que procura, este é o local. Prepare a carteira! Mas vale a pena.- Rua Clube Fluvial Portuense, 8, Porto