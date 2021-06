Sabe-se do quanto os romanos valorizavam os banhos, sendo, por isso, considerados os criadores do termalismo.



E é provável que, para além da localização geográfica (na linha traçada entre Braga e Astorga pelo itinerário XVII), a fundação da cidade de Aquae Flaviae, pelos construtores do Império, se tenha devido a essas águas quentes, curadoras de tantas maleitas.