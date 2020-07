Torres Vedras promove 20 quilómetros de praias

A capacidade de ocupação permitida pelo areal das praias de Santa Rita Norte e Sul (de 5600 a 7000 pessoas, conforme a maré), Azul (3400) e Foz do Sizandro (4400) faz com que sejam lugares com características para explorar.

‘Este verão espaço é saúde’ é o mote da campanha lançada pelo município de Torres Vedras para destacar os 20 quilómetros de areal das suas 22 praias.A autarquia evidencia o concelho do País com mais praias ‘Zero Poluição’. Segundo a Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável, 10 das 68 zonas balneares sem qualquer poluição estão no concelho. A qualidade da água vale ainda a distinção de 12 praias com Qualidade de Ouro pela Quercus, o mesmo número das que hasteiam a Bandeira Azul.