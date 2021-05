Longe das multidões e perto de paisagens que deslumbram, as Casas de Alpedrinha, na Quinta do Anjo da Guarda, em Alpedrinha, Fundão, são constituídas por dez espaços com uma vista panorâmica, em plena Paisagem Protegida da Serra da Gardunha.As casas dispõem de um ou dois quartos, com capacidade para até quatro pessoas.