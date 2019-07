Vamos à praia: areais sempre na moda

Arranca o verão e o caminho para as praias ganha o ânimo habitual feito de calor e de férias. Não é fácil escolher um areal, já que a variedade é grande e a paisagem vai mudando ao longo da costa.No entanto, algumas destacam-se por uma beleza especial ou pela preservação do seu estado quase selvagem. Apresentamos um conjunto de praias a que a passagem dos anos não retira o ‘galardão’ de praias da moda.Do Norte ao Algarve, da costa alentejana às ilhas, aqui ficam as nossas sugestões para desfrutar da estação em grande. Estes são mesmo locais especiais que merecem a preferência dos veraneantes. Aproveite, descanse e divirta-se nestes verdadeiros oásis.No Algarve, o destino de férias por excelência em Portugal, há mais de 100 areais concessionados. Mas alguns têm mais destaque do que outros. É o caso da praia dos Salgados, que nos últimos anos tem sido a escolha para banhos de sol e mar de muitos famosos. Situada no limite Oeste do concelho de Albufeira, o extenso areal, a envolvência natural preservada e o aparecimento de unidades hoteleiras de luxo transformaram os Salgados numa das praias mais badaladas da região Sul.Também entre os areais mais procurados pelas caras conhecidas da televisão, da música, da política ou do futebol estão as praias do Ancão, Garrão, Gigi e Vale do Lobo, todas no concelho de Loulé, tal como a praia da Marina, em Portimão, e a da Oura, em Albufeira, entre outras. Algumas destacam-se ainda pelas festas de sunset, que permitem completar o dia de praia com um final de tarde a dançar ao pôr do sol, com os pés na areia.A praia do Cabedelo é conhecida pela sua proximidade com a cidade de Viana do Castelo e, também, por ali ser comum a prática de desportos aquáticos, como o windsurf e kitesurf.Conhecida pelo forte vento de Norte, as famílias do Alto Minho gostam de visitar esta praia pelas suas águas tranquilas, em especial nas zonas próximas dos pontões, locais onde o mar fica mais calmo, principalmente nos dias mais agitados. É conhecida pela areia fina e dourada e por um mar transparente.É já um clássico. Sempre que um ranking é elaborado sobre as melhores praias, a dos Galapinhos consta da lista. Eleita como a Melhor Praia Europeia de 2017, apresenta águas calmas e límpidas e está integrada no Parque Natural da Arrábida, em Setúbal.Agora, a distinção parte do jornal ‘The Guardian’, que coloca a praia setubalense no top das 40 melhores da Europa. A publicação britânica destaca a "areia branca, encostas arborizadas, água cristalina e pôr do sol deslumbrante."É uma das praias mais procuradas do concelho de Matosinhos. A praia de Leça da Palmeira tem grande afluência no verão devido ao extenso areal, à piscina e aos bares existentes, onde é possível ouvir boa música e desfrutar de uma bebida fresca. É uma praia sobretudo visitada por jovens. Toda a zona dispõe de um enorme passadiço.Localizada perto da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, Açores, o areal de Santa Bárbara é um dos mais extensos da região, com quase um quilómetro. Conta com infraestruturas de apoio e é uma área de lazer onde também é possível praticar diversos desportos. A temperatura da água no verão situa-se, em média, nos 23ºC.São nove quilómetros com um extenso areal de areias finas e douradas. A praia do Porto Santo, na Madeira, com as suas águas cristalinas de azul-turquesa, foi eleita a Melhor Praia de Dunas no âmbito do concurso 7 Maravilhas – Praias de Portugal. Um local imbatível para quem procura descansar, ler um livro ou fazer caminhadas.A praia da Galé-Fontaínhas localiza-se na zona intermédia do arco litoral Troia-Sines. Apresenta um areal contínuo, ao longo de toda a extensão. Durante a época balnear a temperatura média da água oscila entre os 16ºC e os 19ºC, com ventos dominantes de Noroeste e precipitação pouco frequente.As cores azul e verde, afirmam os frequentadores, fazem lembrar as praias das Caraíbas. Fica, no entanto, a cerca de 40 quilómetros de Lisboa, no concelho de Sesimbra. A pouco acessível praia do Ribeiro do Cavalo mantém ainda características de pureza e exotismo. O melhor é ir ver por si.Enquadrada por uma zona de pinhal - cuja cor lhe dá nome -, a praia Verde, no concelho de Castro Marim, é uma das mais belas e também mais procuradas no sotavento algarvio. O areal é amplo e a água é das mais quentes de toda a costa portuguesa. O estacionamento também costuma ser suficiente, sendo possível encontrar lugar à sombra.As praias fluviais são uma boa sugestão para aproveitar o verão. No coração da serra do Açor, no concelho de Arganil, a pequena aldeia de Foz d’Égua (uma aldeia de xisto) é um dos paraísos nacionais junto à água doce. As Ribeiras de Piódão e Chãs d’Égua encontram-se ali no seu percurso, formando uma represa e criando um espelho de água ideal para mergulhos.A praia fluvial de Foz d’Égua é assim um local paradisíaco para aproveitar o Interior do País em pleno verão. O enquadramento das duas pontes existentes, em pedra, e as casas de xisto ajudam a formar um cenário perfeito e refrescante.