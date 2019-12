Varsóvia, a capital da Polónia que tem no seu ADN resistência e coragem

A zona histórica de Varsóvia merece uma visita demorada. É admirável perceber que todos aqueles edifícios que parecem vir dos finais do século XIII foram totalmente reconstruídos depois da capital polaca ter sido completamente arrasada pelos nazis, em agosto de 1944, em plena Segunda Guerra Mundial.Já depois da guerra, os polacos uniram-se num esforço hercúleo e conseguiram reerguer a cidade tal como era antes de um dos momentos mais negros da sua história. Em apenas cinco anos, Varsóvia renasceu como uma Fénix, voltando a exibir o esplendor das suas praças, palácios, igrejas e edifícios mais emblemáticos. O esforço rigoroso da recuperação mereceu-lhe, em 1980, o título de Património da Humanidade da Unesco.A praça do Mercado da Cidade Velha [Rynek Starego Miasta] é a parte mais antiga da cidade. É ali que a recuperação se mostra ainda mais sublime por ser tão fiel ao passado longínquo. E por falar em passado, também não podemos deixar de falar das marcas, que estão por toda a cidade, da passagem de uma das figuras mais ilustres da música: Frédéric Chopin. Os polacos não escondem o orgulho do músico ser um ‘filho da terra’ e ter vivido tantos anos em Varsóvia.E porque estamos em plena quadra festiva, aproveite para fazer uma viagem de poucos dias para conhecer a cidade à luz mágica do Natal. Já agora, não perca os tradicionais mercados onde se vende, essencialmente, artesanato. Chocolate ou vinho quente, além da vodka, ajudam a esquecer o frio que, regra geral, se faz sentir nesta altura.