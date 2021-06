O ’Mundo Tropical’ é o mais recente espaço do Zoo Santo Inácio, localizado em Avintes, Vila Nova de Gaia.



Trata-se de "um habitat que pretende oferecer uma experiência de imersão no mundo dos animais e da natureza, no qual os visitantes são convidados a entrar na casa dos animais" e descobrir curiosos lémures ou faisões.