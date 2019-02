Evento decorre no recinto do mercado municipal.

O evento, que se assume como montra do melhor que se produz em Amares, desde o artesanato aos produtos da terra, decorre no recinto do mercado municipal.

De 2 a 5 de março, em pleno Carnaval, Amares é palco da 17.ª edição do Festival de Papas de Sarrabulho.