A arte de vindimar

Sintra

Casal de Santa Maria

Vindima, mar, almoço e cheiro a rosas

Originalmente, o Casal sta. Maria foi concebido para albergar mais de cinco mil roseiras. Atualmente, mantêm-se 700 e as outras deram lugar às vinhas. As principais características da quinta continuam a ser o perfume a rosas e a magnífica vista para o Atlântico. A quinta está aberta a visitas guiadas com prova de vinhos incluída. O passeio completo pode durar cerca de duas horas, com quatro ou seis vinhos Casal Sta. Maria. Na vindima, os participantes podem meter mãos à obra e, à tarde, existe a possibilidade de almoçar com vista para o mar. Para quem tiver preferência, o passeio pode ser feito na parte da tarde, sendo que a única diferença é que se começa pelo almoço. Localizada em Colares, Sintra, esta é a opção perfeita para quem se encontra na Grande Lisboa e poder desfrutar do contacto direto com a natureza.

Preço 60 €

Telefone 219 292 117



Palmela

Quinta do Piloto

Provas de vinho e estadia com vista deslumbrante

A história da quinta do piloto, em palmela, abrange quatro gerações da família Cardoso. Herdeira da tradição vinícola, os seus vinhos são fruto de lotes escolhidos entre duzentos hectares de vinhas nos melhores terroirs da região. A experiência que se oferece na Quinta do Piloto é única, isto porque à sua localização está inerente um ambiente rural com uma vista panorâmica imensa sobre Lisboa e o Vale do Tejo. Todos os programas disponibilizados aos visitantes incluem visita guiada pelo espaço e prova de vinhos que podem ser 4 ou 6 e incluir petiscos. No fim da visita e das provas há a possibilidade de ficar alojado na quinta e usufruir de uma magnífica casa de inspiração clássica.

Preço 7,5 €/10 €/15 €

Telefone 212 333 030

















A época das vindimas está a decorrer e não é exclusiva de quem faz desta vida profissão. Hoje em dia fez-se da colheita da uva e da produção do vinho uma autêntica atração turística.Tal como uma festa, o enoturismo atrai milhares de pessoas e convida os visitantes a meterem a mão na massa ou, neste caso, o pé. Sendo que, nos roteiros turísticos disponíveis no nosso país, é possível não só participar na produção do vinho, mas também na apanha da uva e aproveitar para fazer um passeio ao ar livre com família ou amigos.A ‘Sexta’ poupou-lhe o trabalho e selecionou roteiros de diferentes zonas do País para que possa ficar a conhecer a oferta que as quintas ou adegas disponibilizam aos visitantes, assim como fica informado acerca dos valores e daquilo que cada pacote inclui. Posto isto, basta escolher aquele com que mais se identifica e tirar um dia para se divertir e aprender.a proposta é cortar cachos de uvas, passear pelas vinhas de Mazedo, Monção, até à sala de provas, passando pelo passeio das Gloriosas, a capela, o espigueiro e terminar na adega museu. Pode ser uma manhã ou um dia completo.Preço 50 € / 30 €Telefone 917 557 883Com uma localização privilegiada, próxima à beleza do rio Douro e à vila do Pinhão, a Quinta de La Rosa oferece duas opções a quem pretenda viver uma experiência, uma de meio-dia e outra de um dia em cheio. Comum aos dois programas é o jantar no restaurante Cozinha da Clara, com um menu em que a uva é protagonista. Sugere-se o acompanhamento da refeição com os principais vinhos da casa, La Rosa Branco e La Rosa Reserva Tinto.A Quinta dos Murças, em Peso da Régua, abre as portas a quem quiser participar na vindima. Por um dia, os visitantes vão poder visitar as caves, a adega e participar na típica lagarada - entrada no lagar e pisa a pé. E há degustação de vinhos da quinta.Preço 35 €Telefone 932 706 787A região do Dão é conhecida pelos seus vinhos de qualidade. A Quinta da Teixuga, em Nelas, garante uma experiência de tesoura nas mãos, passeio pela vinha e possibilidade de conhecer as diferentes castas e o processo de vinificação que compõe a etapa subsequente. A reposição de energias é garantida pelo almoço típico, harmonizado pelo vinho Caminhos Cruzados, produzidos na quinta, vislumbrando a vinha vindimada, em plena harmonia com a natureza. Para além deste programa, também é possível reservar um quarto nas Casas do Lupo e usufruir de uma ótima estadia.Preço 55 €Telefone 232 940 195A empresa familiar Casal das Freiras, a poucos quilómetros da cidade de Tomar, em Madalena, convida a um passeio pelas suas vinhas, acompanhado da explicação do processo da vindima, seguido da visita à adega e às instalações. A pisa a pé de uvas em lagar é o desafio lançado aos participantes. Há prova comentada de três vinhos, com o ‘conforto’ do pão, azeitonas, queijos, fumeiro regional e compotas. A visita tem a duração de 2h30 e pode ser feita de manhã ou à tarde.Preço 22 € e 5 € (crianças)Telefone 919 998 345Criadas em 1937, são de destacar as míticas galerias subterrâneas escavadas em Anadia, onde repousam o espumante, o vinho e a aguardente do produto das Caves do Solar de São Domingos. Também não faltam razões para desfrutar da paisagem e da viticultura praticada, sendo que o programa começa com o encontro dos participantes na estação de comboio. Seguem-se as visitas às vinhas e às galerias, onde será possível observar a beleza única deste espaço subterrâneo, pelo que a visita termina por volta das 13h00 com o almoço e degustação de espumantes, vinhos e aguardentes São Domingos. O menu é composto por leitão assado à Bairrada, batata frita e pão tradicional, terminando com o doce regional amores da Curia. Uma experiência para juntar a família ou o grupo de amigos e apreciar bons vinhos.Preço 75 €Telefone 231 519 680Para além da vinha plantada em solos franco-argilosos, a Herdade de São Miguel também se dedica à criação e preservação de espécies portuguesas em vias de extinção. Acredita que aquilo que a diferencia das outras herdades é a possibilidade de conhecer o espaço através de bicicleta ou jipe. Segue a máxima ‘Nós conseguimos fazer’, tanto na produção de vinho como nos serviços de animação turística. Com quinze anos de atividade, tem vindo a afirmar a qualidade dos vinhos, atualmente com uma dezena de referências pontuadas acima dos noventa pontos pela crítica internacional. Aos visitantes, a herdade sugere uma visita completa e a possibilidade de almoçar. Situada no Redondo, convida todos os amantes das vindimas a conhecer o seu terreno.Preço 40 €/60 €Telefone 266 988 034Às portas de estremoz, a herdade oferece a visita guiada à adega, à zona de vinificação e à cave de estágio das barricas. Segue-se a prova de vinhos. Depois há que se vestir a rigor e selecionar a uva para se pisar juntamente com a família ou amigos nos lagares de mármore. Para terminar, pode optar por um almoço tipicamente alentejano. nPreço 30 €/60 €Telefone 268 322 949