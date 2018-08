Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A cabana oferece ambiente aconchegante em Arronches

Espírito alentejano apela ao convívio entre amigos.

Por Pedro Galego | 16:42

Na cabana junto à praça/há petiscos à maneira/ /simpatia e alegria/da Andreia e do Figueira’. É com esta quadra que os proprietários deste restaurante em Arronches recebem os clientes. Na sala, pequena mas aconchegante, servem-se alguns dos petiscos mais apreciados na região.



Das burras (bochecha de porco com osso), ao frango de tomatada, passando pelos ovos mexidos com farinheira, é o cliente quem escolhe se quer petiscar e compartilhar entre amigos, ou comer uma dose convencional. Pernas de rã, caracoletas grelhadas ou língua estufada são outras das iguarias que Luís Figueira, o cozinheiro de serviço, põe à disposição dos comensais. Para acompanhar há uma grande seleção de cervejas nacionais e internacionais, nomeadamente as alentejanas Barona, de Castelo de Vide, ou a Velhaca, de Portalegre.



Outro dos trunfos são as sobremesas do renomado chef de pastelaria Luca Arguelles, que está a desenvolver um projeto naquela localidade. Apesar de ter um espírito 100 por cento alentejano, A Cabana também arrisca no bacalhau dourado, nas tiras de choco frito e na francesinha - que já ganhou fama e nada fica a dever às que se fazem sobretudo pelo Norte do País.