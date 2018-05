A rota do Gerês

Beleza natural merece uma vista tranquila nesta área protegida, a única com designação de parque nacional.

A Peneda é palco da religiosidade popular e do culto mariano, já Pitões confirma a apetência que os monges de Cister revelavam pela comunhão com a natureza. À chegada ao Mezio podemos confirmar a importância pré-histórica destas terras, através das antas e outras edificações megalíticas. Na descida para o rio Lima visitamos a antiga aldeia comunitária do Soajo e, na outra margem, o Lindoso. Aqui, para além dos espigueiros, aconselha-se uma visita ao castelo medieval. Estamos a passos da Galiza.



A rota prossegue para o Gerês, concelho de Terras de Bouro. Entre picos e vales, estendem-se florestas autóctones e deslizam cursos de água que, após quedas vertiginosas, formam lagoas paradisíacas.

Se houver coragem pode subir-se aos Carris, o ponto mais alto da serra, acima dos 1500 metros, e onde permanecem vestígios de uma velha mina de volfrâmio. Daqui segue-se para o concelho de Montalegre, por escarpas inacessíveis, habitat da cabra brava.



Se seguirmos as estradas florestais podemos admirar aldeias serranas, como a Ermida, Fafião ou Pitões. Visitar o Gerês é sempre uma aventura.



Um forno comunitário

Um dos aspetos mais interessantes destas zonas de montanha é aquele que nos mostra como era a vida comunitária. Para além das eiras, com os seus canastros, ou os fojos do lobo, encontramos diversos fornos do povo. É o caso do existente na aldeia de Tourém, em Montalegre, que ainda hoje serve para cozer o pão.

Visitar o Parque Nacional da Peneda-Gerês é uma ‘tarefa’ árdua para quem pretende ficar a conhecer de tudo um pouco. São 72 mil hectares, espalhados por cinco municípios, quatro do Minho e um de Trás-os-Montes, com uma assinalável diversidade de habitats naturais.A beleza natural do conjunto merece uma visita tranquila, com tempo para a contemplação, ou não estivéssemos perante a mais importante área protegida do País, a única classificada como Parque Nacional. E a verdade é que a contemplação leva o seu tempo, pelo que a Grande Rota exige disponibilidade.Tomemos como ponto de partida Castro Laboreiro, no concelho de Melgaço, onde centenas de gravuras rupestres testemunham a presença humana desde o Megalítico. É também das raras zonas em que a transumância continua viva, com a subida dos agricultores e dos seus gados às brandas, no alto da serra, por alturas da primavera.Somos depois convidados a atravessar Lamas de Mouro e subir à Senhora da Peneda, em Arcos de Valdevez, uma das referências religiosas desta área protegida. A outra é o Mosteiro de Pitões das Júnias, de que restam apenas as ruínas, mas já lá chegaremos.