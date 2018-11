Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A 'vida é um Cabaret' no novo hotel de Lisboa

Mítico espaço noturno lisboeta está agora transformado em hotel.

17:09

Renascido das cinzas daquele que já foi o mais luxuoso cabaré lisboeta dos anos 40, o Maxime Hotel abriu portas em outubro, focado em honrar a peculiaridade da história daquele local.



Antiga sala de espetáculos Cabaret Maxime, agora, surge de cara lavada em forma de hotel no mesmo sítio de sempre, a praça de Alegria, no coração da cidade. A unidade hoteleira dispõe de 75 quartos, todos eles uma homenagem ao mundo do espetáculo que os lisboetas experienciaram no passado. Os preços podem ir dos 90 aos 180 euros, dependendo da data escolhida para a marcação.



Para enriquecer ainda mais a estadia dos hóspedes, o hotel dispõe de um restaurante onde os pratos são da autoria do chef Luca Bordino. O espaço preza a genuinidade da gastronomia portuguesa, conferindo- -lhe um toque especial. Pratos como bacalhau à brás ou bochechas de porco tenras são algumas das especialidades.



O Maxime Hotel pretende evocar as várias vozes que ecoaram naquela sala de espetáculos, que fechou portas definitivamente em 2011, mas que continua presente na memória histórica e artística da capital. É caso para dizer - citando a cantora e atriz Liza Minelli - que, neste hotel, a "vida é um cabaret"!



