Alice no País das Maravilhas é um dos livros de fantasia mais famosos de todos os tempos. Tudo é possível e a partir do momento em que a menina cai pela toca do coelho, encontra personagens inesquecíveis que povoam os sonhos da nossa infância. O conto de Lewis Carroll chega a Lisboa, num musical para toda a família pela mão da Camarote Produções.