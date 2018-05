Aruki Sushi cria menu para o Dia da Criança

Arukid junta-se aos menus de Salmão, Fusão e Tradicional.

A Aruki Sushi delivery by Confraria celebra o Dia da Criança com um menu pensado nos mais pequenos.O Arukid tem dez peças de sushi e foi pensado especialmente para o gosto das crianças, que gostam cada vez mais desta iguaria nipónica.O menu é lançado a 1 de junho, Dia da Criança, e foi desenhado para agradar ao palato de meninos e meninas até aos 12 anos. Decorado a preceito, também vem acompanhado de alguns brindes e surpresas.A própria caixa do Arukid, por exemplo, pode ser pintada pelos mais pequenos, antes ou depois de se deliciarem com as peças de sushi.Este menu tem o custo de 9,50 euros e estará disponível a partir de 1 de junho, juntando-se, assim, aos menus de Salmão, Fusão e Tradicional já disponíveis para delivery em Lisboa.Quem quiser encomendar este ou outro menu poderá fazê-lo através da app para Android ou iOS . As encomendas com delivery podem ser feitas a partir dos 15 euros, enquanto que quem quiser menos sushi pode optar pelo take away, nas instalações da Aruki