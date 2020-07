Banhos romanos: experiência em Évora permite viagem no tempo

Localizado na cidade de Évora, o In Acqua Veritas Spa pretende associar bem-estar e história ao recriar os banhos romanos, um símbolo da antiga civilização. Situado na rua do Imaginário, 11, no coração da cidade património mundial da Unesco, o objetivo é proporcionar uma experiência relaxante com base no processo de SPA romano, que passa por utilizar de forma alternada três piscinas com temperaturas diferentes. O tepidarium, piscina de água morna (cerca de 32 graus), com efeito relaxante; O caldarium, de água muito quente (cerca de 40 graus), que tem também efeitos de vasodilatação e, por último, o frigidarium, piscina de água a cerca de 16 graus, de efeito revigorante, estimulando a pele e couro cabeludo. Quem pretender pode desfrutar de uma massagem. Já no Jardim de Inverno é servido um chá, vinhos ou tapas.A experiência de banhos, a 36 €, consiste em entrar alternadamente nas diferentes piscinas ou de forma livre. Inclui entrada nos banhos, toalha e chá. Já a experiência degustação custa 59 € e consta de entrada nos banhos, toalha, roupão, tábua de degustação – dois copos de vinho, pão, queijo e enchidos regionais e fruta. Quanto à experiência massagem a quatro mãos, realizada por dois massagistas ao mesmo tempo, custa 119 € e consiste numa técnica que envolve a sincronia dos movimentos e pressões dos massagistas que proporciona uma sensação de equilíbrio e relaxamento. Tem duração de 45 minutos.Na sequência da pandemia, o espaço tem uma utilização exclusiva para cada cliente e acompanhantes, sem custo adicional, sob reserva. O tempo de utilização previsto é de 60 minutos (experiência banhos) ou de 120 minutos (experiência degustação, massagens ou total).Informação sobre os programas em https://www.inacquaveritas.com/