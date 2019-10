Capital do Natal chega a Oeiras

O Christmas Fun Park chega ao Passeio Marítimo de Algés dia 29 de Novembro, naquele que vai ser o maior parque temático natalício da Europa. O evento é alusivo à aldeia do Pai Natal na Lapónia, Finlândia, e vai "transformar Oeiras na capital do Natal" até dia 12 de Janeiro.



São 72 mil metros quadrados repletos de espírito natalício, com direito a neve artificial, um Lago Gelado, Aldeia do Pai Natal, roda gigante, Vila dos Elfos, tendas, espetáculos temáticos e muitas outras atividades dedicadas à época.



















































O parque temático vai poder ser visitado nos próximos quatro anos na altura do Natal. Para isso foram investidos seis milhões de euros que, nesta primeira edição, conta receber cerca de 500 mil pessoas.

O recinto vai estar aberto todos os dias da semana, do meio dia às 23 horas, de segunda a quinta-feira; e aos fins de semana, das 10 horas da manhã às 23 horas.

Os bilhetes já podem ser adquiridos e custam 30€ por adulto e 25€ por cada criança. Há também pacotes para famílias: dois adultos e duas crianças, por 100€.

A compra antecipada dos bilhetes, até dia 15 deste mês, conta com descontos.

De acordo com um comunicado feito pela organização, o evento terá também "uma forte missão social e um mercado de Natal acessível a todos", uma vez que uma pequena parte do valor pago pelo bilhete reverte para causas sociais.

"Pretendemos criar um espaço de referência, onde se conjuguem os valores e princípios do espírito de Natal, com fortes componentes de diversão e de responsabilidade social", afirmou Ivan Dias, um dos fundadores do projecto.