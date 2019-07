Caracol saloio é rei em Loures

O Festival do Caracol Saloio volta a animar Loures. É o maior evento do género, a nível nacional, aguardando-se a visita de mais de 100 mil pessoas até dia 28.Para além do tradicional pires de caracóis cozidos, os apreciadores do popular gastrópode podem também saborear mais de meia centena de especialidades, como fusilli de caracoleta, caçarola de caracoleta à lourense, caracoleta à brás, açorda de caracol, caril de caracóis, feijoada de caracoleta, chili de caracoleta, espetada de caracoleta à setubalense, caracoleta com beringela, cachupa de caracoleta à moda de Cabo Verde, não faltando também os doces confecionados com caracóis.Os preços variam entre os 5,5 € para o prato médio de caracóis e os 8 € para os pratos de especialidades. A entrada é gratuita. O Festival realiza-se junto ao Pavilhão Paz e Amizade, das 17h00 à meia-noite.