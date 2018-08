Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ciclistas amadores podem participar em etapa da Volta a Portugal

Viseu acolhe corrida de 87 km aberta a todos no dia 7 de agosto.

Por Mário Figueiredo | 16:59

Já imaginou integrar o pelotão da volta a Portugal? Então esta etapa é para si. Dia 7 de agosto, Viseu vai acolher uma etapa de 87 km dedicada a todos os amantes da modalidade com mais de 15 anos. Um dia para conviver e sentir as emoções da Volta.



A cumprir a 12.ª edição, a Etapa da Volta faz as delícias do cicloturistas. Aproveitam o dia de descanso da maior prova velocipédica de Portugal para se fazerem à estrada. O percurso é de 87 km e foi escolhido de forma a proporcionar uma passagem pelas mais belas paisagens Beirãs. A partida é dada pelas 10h00 na avenida da Europa, com uma passagem pelo centro histórico de Viseu.



A organização tem também a preocupação de oferecer aos cicloturistas um percurso com uma pitada de competição, com os últimos 20 km da etapa a serem disputados em roda livre. Que é como quem diz, "vamos ver quem tem pedalada".



Serão atribuídos prémios aos melhores. A partida e a chegada são precisamente no mesmo local onde, na véspera, o pelotão da Volta termina a sexta etapa. O cenário é o mesmo.



Mas mais do que um evento desportivo, a Etapa da Volta é um momento de convívio, com um almoço no final para todos os participantes. As inscrições custam 20 euros para os federados e 25 para os não federados, pois inclui um seguro desportivo. O almoço fica a 13 euros e é aberto aos participantes e familiares.

A organização disponibiliza ainda o equipamento do evento, com os calções, especiais para ciclistas a custarem 47 euros e a camisola 19.



Certo é que para fazer os 87 km são precisos alguns treinos, mas nada de especial. No entanto é preciso fazer algumas sessões. A assistência das bicicletas em prova fica a cargo da organização. Aproveite as paisagens e o convívio, deixe a competição para os craques.



A 80.ª edição da Volta a Portugal começa dia 1 e termina a 12 de agosto. Bons treinos!