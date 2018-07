Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comporta é o destino de eleição de milhares de estrangeiros

Originalidade do comércio e restaurantes modernos aliada ao bem receber das raízes humildes culmina num destino de sonho.

Por Sofia Garcia | 19:06

A Comporta, no concelho de Alcácer do Sal, tem a energia de verão, das férias e da liberdade. Ali, os dias parecem maiores e, ainda bem, porque há muito para ver e fazer.



Comece por dar um mergulho revigorante na praia da Comporta, rodeada de alojamento local, saboreie uma bola de berlim na areia e, enquanto isso, aproveite para pensar na direção a seguir porque, depois de um almoço num dos restaurantes no centro da Comporta, ou na Carrasqueira, onde encontra o típico choco frito temperado com alho e coentros, vai precisar de gastar calorias. Acredite.



E que tal um passeio a cavalo pelas mais belas paisagens da Comporta? A Cavalos na Areia, situada a cinco minutos de carro do centro da Comporta, trata de tudo. Se preferir pode antes optar por um passeio de bicicleta ou pela prática de kayak. Sem esforço vai debruçar-se sobre a natureza. As cegonhas, símbolo da fertilidade, são uma das imagens de marca da Comporta, bem como os intrincados ninhos que constroem em cada poste de eletricidade ou no topo de igrejas. Se a ideia de observar aves o encanta não vai, portanto, ter de se esforçar. A cada metro e muito de perto, verá uma imponente cegonha.



Sobre tradição nunca será demais mencionar o Museu do Arroz, da Comporta, que apresenta a orizicultura e onde recuará no tempo. Situa-se na antiga fábrica de descasque de arroz, construída em 1952, e ali poderá ver instrumentos das oficinas e fotografias que contam a história da fábrica. No mesmo espaço pode, hoje em dia, fazer uma refeição no restaurante com o mesmo nome e onde a especialidade é o malandro. O arroz, claro!



Qualquer que seja a escolha para almoçar, pode sempre ponderar uma visita às Caves da Herdade da Comporta. O preço por pessoa não ultrapassa os oito euros e inclui a prova de quatro vinhos listados.



Não pode deixar escurecer o dia sem passar no Cais Palafítico da Carrasqueira, um dos locais mais visitados do concelho que não perde a essência popular. Uma obra-prima única na Europa feita de estacas de madeira irregular que serve de cais aos barcos de pesca. Agora que já sabe o caminho, termine o dia onde o começou. De volta à praia da Comporta, saboreie um peixe fresco no Comporta Café, o restaurante que é uma varanda para o mar e que foi reformulado em menu e decoração. Aproveite e no mesmo local troque as cadeiras pelos sofás na areia e relaxe ao som do DJ residente, nos sunsets diários.