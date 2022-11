A espada-de-são-jorge, a lírio-da-paz, a hera inglesa e a palmeira são algumas das plantas que ajudam a eliminar a humidade do ar, o que reduz a possibilidade do aparecimento de mofo.São plantas especialmente eficientes em ambientes quentes e húmidos, como por exemplo casas de banho, de acordo com os especialistas da loja de jardinagem britânica Gardening Express.Em declarações ao jornal britânico The Express, os especialistas alertaram que as heras inglesas são trepadeiras e podem crescer até 50 metros de comprimento, os lírios-da-paz mantidos com pouca luz vão produzir mais folhas, as espadas-de-são-jorge florescem pouco e têm flores com um cheiro doce e que as palmeiras absorvem a humidade através das suas folhas e, como possuem muitas, são muito eficientes a cumprir essa tarefa.