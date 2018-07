Conheça os melhores parques aquáticos para se divertir em família

Escorregas, piscinas, zonas infantis e muita adrenalina para estas férias de verão.

Parque refrescante bem perto de Lisboa

É o regresso de uma fórmula de sucesso. O Splash Seixal volta este ano a refrescar o verão da Grande Lisboa e com mais atrações.

Jungle Splash, Kamikaze, Splash Banzai e Dynamic Bungee, este com quatro trampolins para saltar todo o dia. Também não falta um simulador de prancha de surf que vai desafiar os mais audazes e uma Piscina Fun, repleta de obstáculos insufláveis e flutuantes.



Para toda a família, a novidade é a Ilha do Surf, uma área colorida de 300 metros quadrados com escorregas. E há quatro piscinas para os mais pequenos; duas com gaivotas a pedais e outras tantas com piscinas e bolas coloridas. Um verão bem refrescante.



Piscinas junto ao mar

Conta com três escorregas e uma vista que se estende ao oceano Atlântico e à ria de Aveiro. O Parque Aquático Vaga Splash, em Vagos é uma oportunidade para passar um dia em família ou com amigos. Uma das principais atrações é o escorrega tubular. Do cimo, antes de ganhar velocidade para a piscina, é possível avistar a praia do Labrego - que está a 100 metros - e também a ria. O espaço tem duas piscinas (para além do tanque de receção dos escorregas), parque infantil, campo de futebol e voleibol. Além da área de diversão conta ainda com 17 bungalows junto à praia. O parque tem 30 anos e mantém-se na mesma família.



Bem perto do Tâmega

o parque aquático de amarante conta com 36 mil metros quadrados de circuitos, pistas, escorregas e piscinas. Localizado mesmo ao lado do rio Tâmega, o complexo recebe todos os verões milhares os visitantes - que chegam em grupos ou em família. Uma das principais atrações do espaço é o escorrega Fast Mountain, que conta com 180 metros de comprimento e 22 de altura. A descida pelos tubos é feita através de boias insufláveis. Mas, quem visitar o parque aquático, pode ainda divertir-se nas seis pistas múltiplas, quatro pistas rápidas, um caracol, dois tobogãs (pistas onduladas) e dois parques aquáticos para as crianças.



Um espaço onde não faltam animais

O ZOOMARINE tem vindo a tornar-se num parque cada vez mais completo, com montanhas-russas como o Aquasplash, Pirat, Buffalo, Roda Gigante ou Zoomarine Express, e atividades aquáticas como o Aquatube & BodySlide, a Ilha do Tesouro, o Harakiri, o Rapid River ou o Zoomarine Beach, uma praia de ondas rodeada de areia branca e escorregas. Mas, tal como o nome indica, o destaque do Zoomarine vai para os animais aquáticos, com as atuações dos golfinhos a serem a imagem de marca. Aos golfinhos juntam-se as focas, tartarugas, mas também aves tropicais. O parque também tem um cinema 4D e o ‘Oceanus’, que permite às crianças admirarem e sentirem mais de 20 ecossistemas.



Diversão para todos

O slide & splash junta em sete hectares escorregas para todos os gostos e idades. Diversão é o que não falta no parque, com destaque para o Black Hole, que junta duas pessoas, numa boia, para deslizarem às escuras, e o The Big Wave, um escorrega de alta velocidade que convida duas a quatro pessoas por boia a atingirem a sensação de gravidade zero. Para os mais pequenos, no Tropical Paradise há inúmeros escorregas num mundo aquático de 1400 metros quadrados que junta a família. O parque não é só feito de escorregas, piscinas e descontração, durante o dia as aves de rapina, répteis e araras invadem a área com o ‘Wild Splash Show’.



Junto às 'big' ondas

Situado junto à Praia do Norte, famosa pela onda gigante da Nazaré, este parque de diversões aquáticas tem escorregas rápidos para quem é amante de adrenalina e quer sentir as emoções dos tubos, e lentos para toda a família, com pistas para miúdos e adultos. Tem piscina semiolímpica e de hidroginástica, jacuzzi com jatos de hidromassagem para maiores de 11 anos, piscina para crianças com diversões à sua medida para brincarem em segurança, e um espaço didático dedicado aos mais pequenos. Há animações diárias incluídas no preço do bilhete, como aulas de aeróbica, aerocombat, ritmos latinos, funk hip hop, zumba, entre outras.



Os mais pequenos adoram e os graúdos também se divertem. E muito. Os parques aquáticos são um clássico divertimento de férias e uma fantástica alternativa para quem a areia não é ‘a sua praia’.Momentos refrescantes em família é aquilo que oferecem os diferentes espaços espalhados pelo País. E são tantas as propostas de diversão... Que tal descer um alucinante escorrega, nadar numa piscina de ondas, brincar em trampolins ou numa piscina de obstáculos? Nestas páginas sugerimos diversas propostas para tornar as suas férias inesquecíveis. São reconhecidos os espaços na região mais a Sul, mas também a Norte e no Centro de Portugal, bem como na zona mais perto da capital há grandes parques onde se pode desfrutar de um dia que fica para sempre na memória. A brincadeira está garantida.