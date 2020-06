Convento dos Capuchos 'Aberto para Obras'

Encerrado para restauro e requalificação desde novembro, o Convento dos Capuchos, em Sintra, tem a reabertura agendada para o Dia da Criança, com o espaço ‘Aberto para Obras’. Até dezembro é previsto que os visitantes possam observar as ações de salvaguarda e valorização do património edificado.As intervenções que levaram ao fecho do Convento de Santa Cruz dos Capuchos estiveram centradas nas coberturas do conjunto. O projeto de conservação, restauro e requalificação está previsto envolver um investimento de quatro milhões de euros, iniciado em 2013.Entre as obras já executadas destaca-se a construção principal do Terreiro da Fonte. Também a partir de dia 1, a Casa da Horta, servirá de apoio ao serviço educativo e o antigo celeiro apresenta-se como núcleo museológico.